Звонили подругам, повторяли, катались на велике, но почти никто не делал, как советуют психологи: как готовились к ЦТ стобалльники 2020 года

Как готовились к ЦТ стобалльники 2020 года? Фото: личный архив

Подробности ЦТ 2021 года "Комсомолка" рассказывала здесь. А сейчас обратимся к опыту года 2020-го.

Созвонилась с подругами насчет теста

Дарья Серова с соткой по обществоведению поступила на факультет международных отношений БГУ. В 2020-м она закончила Крупскую районную гимназию с золотой медалью, а потом сдала три испытания ЦТ на 100, 96, 90 баллов. Нынешним абитуриентам она советует искать лайфхаки под себя.

Дарья Серова. Фото из личного архива

- Наш психолог в школе тоже говорила в день перед тестом отдохнуть. Может это кому-то и помогает, но я точно не простила бы себе ошибку в материале, который могла бы повторить в «день отдыха». Перед тестом я пыталась суммировать все знания по предмету. Мы с подругами устроили мозговой штурм. По телефону обсудили интересные факты и темы, в которых ошиблись на тренировочных тестах. Дополнительно я сама повторила всю главную информацию и моменты, которые часто забываются. Такой подход помогает разложить большой объем информации по полочкам.

Дарья соглашается, что накануне теста надо лечь пораньше: "Выспался и бодрый идёшь за соткой". А чтобы меньше волноваться, попробуйте поговорить с близкими и настроиться.

- Чай с мятой или что-то подобное мне не помогают. Главное настрой. Если я осознаю, что на верном пути, зачем же мне тогда беспокоиться.

Объехала город на велосипеде

Свою сотку Мария Шпаковская взяла на ЦТ по английскому. В выпускном классе она выиграла республиканскую олимпиаду, а до этого трижды получала максимальный балл на РТ. Мария считает, что выпускники, нацеленные на балл 90+, могут расслабиться. Потому что необходимые знания они уже получили.

Мария Шпаковская. Фото из личного архива

- Правильно говорят: волнуется тот, кто что-то знает. Надо довериться себе и разгрузить мозг. Мне помогли разговоры с друзьями и вечерняя прогулка на велике. Я проехала по знакомым маршрутам в центре Барановичей, покаталась по окраине - мой минимум 20 км. Движение освобождает от мыслей и направляет в правильное русло.

С вечера Мария предлагает собрать вещи, подготовить одежду, и положить в сумку ту самую счастливую ручку.

- Я собиралась под песни The Score. У них мотивирующая музыка, но она не внушает чувство тревоги, в отличие от других треков в этом жанре. Если хотите полностью разгрузиться, включайте поп-музыку без особой смысловой нагрузки.

Мария тоже советует уснуть пораньше. И напоминает: стресс не всегда враг, на экзамене адреналин может помочь. Но уточняет: “Только если вы хорошо готовились”.

Сосредоточился на текстовыделителе

Евгений Римский отлично подготовился к ЦТ по обществоведению. За него он получил 100 баллов, с которыми пошел на тот же ФМО. Евгений тоже считает, что расслабляться перед ЦТ не метод. "На это ещё будет большая часть лета, - говорит парень. - Во время подготовки я выделял то, что хуже всего знаю. Все вечера перед тестированиями возвращался к своим выделенным записям и учил только их. Помогло. Я немного волновался на белорусском, это первый тест. А на остальных был спокоен. Все волнение я истратил на репетиционных тестированиях, которые сдавал с 10 класса, не пропуская".

Евгений Римский. Фото из личного архива

Залипла на сайтах с тестами

Мария Грузнова окончила Узденскую районную гимназию. Она углубленно изучала обществоведение и получила по предмету 100 баллов на ЦТ. За три дня до теста Мария гуляла на улице до трех ночи. Они с другом пытались отвлечься (он тоже сильно нервничал из-за экзаменов). Но на утро Мария вернулась к зубрежке.

— Полдня я читала учебник 10 класса, а потом взялась за тесты. На один вариант уходило 8 минут, поэтому успела решить 30 штук. Вечером прошлась по улице, а на следующей день снова учила. Просмотренные задания из РТ помогли мне правильно определить, кого описывал Юнг в отрывке - экстравертов или интровертов. Это был сложный вопрос на ЦТ.

Мария Грузнова. Фото из личного архива

Перед самим тестом Мария долго не могла уснуть. Ей было важно получить именно сто баллов, как на третьем этапе РТ.

— Переживала, что перемудрю на простых заданиях. А еще в школе постоянно говорили, мол, два раза в одну реку не входят. Так как успокоительные и разговоры мне не помогают, я открыла сайт “Решу ЦТ” и выполняла электронные тесты до двух ночи.

В этом году девушка закончила первый курс юрфака БГУ. Когда разберется в законах, она планирует заняться бизнесом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изменятся бланки ответов, что делать, если перед ЦТ потерял паспорт или если стало плохо в аудитории: все, что нужно знать абитуриенту-2021

Собрали все, что известно о ЦТ-2021. Первый тест абитуриенты сдают 16 июня (читать далее)