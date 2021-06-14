Одна из крупных жилых застроек Минска подходит к своему завершению, показываем последние доступные квартиры в комплексе

В этом году комплекс будет полностью достроен и введен в эксплуатацию, а дольщики, которые приобрели квартиры в последней очереди строительства, получат долгожданные ключи от своих квартир и смогут приступить к ремонту.

Застройщик показал темпы строительства последних секций, планировки еще доступных к продаже квартир и готовые двухуровневые квартиры.

О ЖК «Гранд Хаус»

Жилой комплекс «Гранд Хаус» - монолитно-каркасный дом, который состоит из 13 секций и расположен на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса, в 50 метрах от станции метро «Грушевка». Строится ЖК и вводится в эксплуатацию посекционно. Сегодня в построенной части комплекса живут счастливые семьи, часть собственников еще доделывают ремонты. Оставшиеся три секции дома сдаются в этом месяце, а последние - в декабре этого года. В строящейся очереди строительства доступен выбор квартир начиная от студий 31 м кв. до трехкомнатных квартир 93 м кв.

Комплекс находится в месте с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением. Кроме метро у комплекса расположены остановки наземного транспорта. Добраться до центра города на авто можно за 5 минут, а до МКАДа и трассы Москва - Брест за 15 минут. Вблизи комплекса расположены два детских сада и три школы, а во дворе находится Грушевский сквер для прогулок.

Темпы строительства последних секций

Сегодня на завершающей стадии строительства находятся последние две секции комплекса. Их строительство началось в конце 2019 года, а сдаются они в декабре этого года. Угловая секция состоит из 25 этажей, секция, примыкающая к скверу, возвышается только на 12 этажей. На данный момент монолитный каркас двух секций полностью возведен, наружные стены заполнены керамическими блоками с утеплением. Начато остекление оконных проемов.

Квартиры в последних секциях

Квартиры в этих секциях вводятся в эксплуатацию в декабре этого года. Все квартиры сдаются с качественной черновой отделкой: бетонная стяжка пола, черновая штукатурка стен. Высота потолков составляет 2,7 метра. Установлена современная система отопления KERMI, которая позволяет регулировать температуру радиаторов.

Окна квартир расположены в направлении разных сторон света. Остекление выполнено оконным профилем Rehau, во всех лоджиях оно панорамное.

Готовые квартиры

Поострим на примере готовой секции, как выглядят и сдаются квартиры в ЖК «Гранд Хаус».

Все квартиры в комплексе сдаются без межкомнатных перегородок. Это преимущество монолита над стандартными панельками. Вселяясь, новоселы обустраивают жилье под себя. Грамотное зонирование позволяет решить вопрос хранения сезонных вещей или снаряжения для активного отдыха, выделив отдельную зону гардеробной.

Для тех, кто мечтает жить в собственном доме, но привык к городскому ритму жизни, подойдут двухэтажные квартиры площадью до 140 м кв. Верхние 19-й и 20-й этажи комплекса отданы под просторные двухуровневые квартиры. В апартаментах высокие потолки, лоджии, застекленные в пол, и раздельные санузлы на каждом из уровней. Сейчас еще доступны к продаже последние шесть квартир такого формата.

Наличие нескольких этажей дает возможность на первом уровне выделить гостиную, объединенную с кухней, гостевую комнату и санузел. Второй этаж - приватная зона, можно расположить хозяйскую спальню, детскую комнату, санузел и гардеробную.

Варианты покупки квартиры:

Что касается оплаты, кроме полной 100% оплаты квартиры есть возможность приобретения квартиры в кредит по партнерской программе с Белинвестбанком. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из текущей и перспективной платежеспособности кредитополучателя и поручителей.

- ставка по кредиту 11,93% годовых (1,256 СКО) - первые 12 месяцев;

- ставка 16,37% годовых (1,723 СКО) - оставшийся срок.

Есть и вариант приобретения квартир в рассрочку от застройщика до декабря 2023 года, но в таком случае рассрочка распространяется только на трехкомнатные квартиры 93 м кв. и 80 м кв. в три очереди строительства.

Подземный паркинг

Прямо под всем комплексом распложен подземный двухуровневый паркинг. Он оборудован современными системами пожаротушения и дымоудаления, также установлена система контроля доступа и круглосуточная охрана. Выбор мест в паркинге начинается от стандартных 12 м кв. до более комфортных площадью 21 м кв. На парковку с любого этажа можно спускаться на быстром бесшумном лифте Otis.

Стоимость машино-мест зависит от уровня, на котором оно находится, от его комфортности и размеров. Кроме полной оплаты застройщик предлагает вариант рассрочки до 36 месяцев на приобретение мест в паркинге. Таким образом, при первоначальном взносе в 30% ежемесячный платеж составит всего 390 бел. руб. в месяц.

Дворовая территория

Для маленьких жителей на территории комплекса установлена большая детская площадка, которая отвечает всем нормам безопасности, а для прогулок прямо во дворе Грушевский сквер.

Для более детальной информации по условиям приобретения мест и рассрочки обращайтесь в отдел продаж «Гранд Хаус» по тел. +375 (17) 336-73-88, +375 (29) 534-30-00 или на сайте.

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