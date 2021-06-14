Евро-2020: дебютировавший англичанин годится в сыновья, забишему гол македонцу

Горан Пандев забил единственный гол своей команды австрийцам. Фото: Global Look Press

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Англичанин дебютировал за сборную в 17 лет

Средний возраст игрока на Евро-2020 - 25 лет. Но есть и те, кто попадает в категорию «отцы и дети». Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вышел на поле в матче с хорватами в возрасте 17 лет и 349 дней. Он стал самым юным игроком за всю историю Евро.

В тот же день, 13 июня, нападающий сборной Северной Македонии 37-летний Горан Пандев забил гол в ворота австрийцев и стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро. Он уступает лишь австрийцу Ивице Вастичу, забившему в 2008-м в возрасте 38 лет.

В Амстердаме за тайм забили пять мячей

Наибольшее внимание белорусские болельщики уделяют двум сборным - России и Украины. Обе стартовые матчи проиграли соответственно бельгийцам (0:3) и голландцам (2:3). Но украинская сборная произвела более благоприятное впечатление, чем российская.

На начало недели гол Андрея Ярмоленко признают лучшим из забитых на этом Евро, а сам матч - ярчайшим из сыгранных в первые три дня. Отметим, что встреча в Амстердаме установила рекорд всех Евро - впервые за тайм забито пять мячей.

Есть исторические достижения и у матча в Санкт-Петербурге: защитник Менье стал первым игроком, который отличился в первом тайме матча финальной стадии Евро после выхода на замену.

Италия наконец-то забила больше двух голов

В дебютном матче Евро мы увидели атакующую «Скуадру Адзурру». Этим команда Манчини выгодно отличается о тех, которые мы видели в последнее время под управлением его предшественников. И как следствие, в своем 39-м матче в финальной стадии Евро итальянцы наконец забили больше двух мячей (3:0).

Италия выиграла девять последних матчей с разницей голов 28:0. Кроме того, «Скуадра Адзурра» не знает поражений в 28 матчах. А в 31 последнем матче итальянцы не пропустили больше одного мяча. Учитывая уровень следующих соперников - Уэльса и Швейцарии, - эта приятная серия может быть продолжена.