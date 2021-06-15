Илону Маску предложили построить завод Tesla под Минском. Что связывает изобретателя-миллиардера и Беларусь?

Что связывает изобретателя-миллиардера и Беларусь?

- Слышал, что в России Илон Маск рассматривает площадку для строительства завода. Пользуясь случаем, я хотел бы предложить, опять же это Евразийское пространство, расположить такой завод по выпуску электромобилей в парке «Великий камень». Почему нет? – заявил Ярошенко в эфире телеканала «Беларусь 1». - Да, это может быть фантазией в каком-то смысле. Но это перспективная фантазия, - добавил глава «Великого камня». По его словам, «любой проект, любой страны мира может рассмотреть эту площадку как реализацию своих самых, самых безумных инвестиционных проектов».

«Комсомолка» посмотрела, что может связывать Илона Маска и Беларусь. И такие вещи есть!

«Мировое метро» Илона Маска может пройти через Минск?

Илон Маск - известный американский миллиардер - бизнесмен, изобретатель и инвестор. Это его компания придумала электромобили Tesla, платежную систему PayPal и ракеты SpaceX.

В 2012 Маск объявил: есть идея строительства скоростного поезда, который будет в два раза быстрее самолета, в разы дешевле обычных поездов, пассажиру не придется подстраиваться под расписание - поезда будут ходить как в метро, а работать все это будет от солнечной энергии. Проект назвали Hyperloop - в переводе с английского «гипер-петля». Поезда-капсулы ездят в трубах, из которых откачан почти весь воздух. А его остатки специальными вентиляторами загоняются между дном капсулы и трубой - примерно как в катерах на воздушной подушке или как в игре «Аэро-хоккей».

Из-за того что нет трения и воздушного сопротивления, поезд можно быстро разогнать до 1200 км/ч. Разгон и торможение поезда - за счет электромагнитного поля, которое создает линейный электродвигатель. Такой же принцип используется в московском монорельсе.

Общую стоимость системы оценивали в 7,5 миллиарда долларов. Предполагаемая цена «жетона» на такое метро - 20 долларов. Как сейчас в метро - вне зависимости от того, сколько остановок ты проехал и сколько пересадок сделал. При такой цене билета окупится весь проект за 20 лет.

В сентябре 2016 году возле Лас-Вегаса началось строительство тестового куска трассы. Фото: hyperloop-one.com.

Первая схема «мирового метро» появилась еще в 2008 году. Среди станций есть и Минск. Мы находимся на синей ветке, которая начинается в Санкт-Петербурге, проходит через Варшаву и Минск, затем идет через Харьков, Донецк и Одессу. Потом труба ныряет в Черное море, дальше проходит через Турцию, Грецию, южную Италию. Следующая остановка - Тунис, затем - испанские Валенсия и Малага, потом португальский Лиссабон. Дальше синяя ветка раздваивается: один кусок ведет в Южную Америку, второй - через Мексику выходит на Западное побережье США с конечной станцией в Сиэтле. После этого появились еще две альтернативные схемы – на обеих также есть Минск.

В 2013 году Илон Маск объявил, что сам заниматься проектом не будет. В результате появилось две группы энтузиастов, которые параллельно работают над созданием «мирового метро». Уже построенные несколько тестовых «кусочков» трубы, но до коммерческого использования супер-транспорта еще как до Луны.

Лукашенко: «Теслу» мне подарил Илон Макс».

Черную Tesla Model S в сопровождении автомобилей «Стрелы» и черных джипов президентской охраны заметили на минской кольцевой в день рождения Александра Лукашенко, 31 августа 2017 года.

- Илон Маск едет поздравлять Александра Григорьевича с днем рождения, - шутили в соцсетях. – Неплохой подарок будет для президента.

А тот день Лукашенко провел совещание с учеными по вопросам развития электромобилей. Президент рассказал, что электромобиль Tesla ему предоставили для тестирования, чем Александр Лукашенко и воспользовался. А потом поделился впечатлениями:

- Американцы создали суперавтомобиль. Молодцы! Tesla создала прекрасный автомобиль. Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, - идеально, - отметил Александр Лукашенко.

По данным «Комсомолки», президент протестировал рестайлинговую Tesla Model S в самой мощной версии P100D. Эта модификация имеет мощность в 762 лошади и разгоняется до сотки за 2,7 секунды – просто пуля! Цена машины – немаленькая: у нас такие стоят от 230 до 270 тысяч долларов.

Американский электромобиль Tesla Model S во внутреннем дворике Дворца Независимости. Фото: БелТА.

Кто именно передал электромобиль президенту – не сообщалось. По слухам, это мог быть российский миллиардер Михаил Гуцериев, который в тот день также встречался с Лукашенко, или кто-нибудь из белорусских бизнесменов. Через два года, общаясь со школьниками, Лукашенко сделал сенсационное заявление:

- У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил, - заявил Лукашенко, эти кадры показал государственный телеканал СТВ.

Неужели, это правда? Белорусы забросали в американского миллиардера в Твиттере» вопросами: «Правда ли, что вы подарили электромобиль президенту Беларуси?”

- Uh no (О, нет), - коротко ответил Илон Маск.

Через неделю пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в комментарии корреспонденту DW подтвердила, что в автопарке Александра Лукашенко действительно есть Tesla. На вопрос, откуда эта машина появилась, Наталья Эйсмонт ответила, что Tesla президента «с завода». Предоставить информацию о том, кто и с кем ездит на электромобиле, пресс-секретарь не смогла:

- Знаю точно, что периодически Александр Григорьевич испытывает ее на скорость. А однажды даже разобрал частично, чтобы посмотреть, как она работает; как батарея к днищу крепится, ну и так далее.

Илон Макс об августовских протестах: «Мне очень жаль все это слышать. Хочу спросить, чем мы можем помочь?»

После президентских выборов в Беларуси соцсети кипели и обсуждали все события. Тогда многие известные люди высказали слова поддержки. Под этой темой 13 августа появился комментарий и Илона Маска. Под постом в сети Twitter, где описывалось происходящее в Беларуси, американский бизнесмен написал следующее:

- Мне очень жаль все это слышать. Хочу спросить, чем мы можем помочь?

В ответ на сообщение его попросили публично осудить насилие, которое происходит на улицах Беларуси. Но было и еще пожелание, которое касалось запуска интернета Starlink в стране.

Ответа на эти сообщения, судя по всему, не было.

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