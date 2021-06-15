Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 июня 2021 года: ученые нашли «московскую» мутацию вируса и говорят, что вирус наиболее активно распространяет молодежь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По последним данным, в Беларуси заболели 404 740 человек. Прирост за сутки в этот раз – 697 человек, это меньше, чем сутками ранее. Снижение цифр объясняется выходными – в них, как правило, проводят меньше тестов. Но официальная смертность уже привычная - за сутки снова умерли 9 человек. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 987 человек. Количество выздоровевших за сутки – 432 человека – это меньше, чем в прошлые сутки.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немного замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 375 тысяч зараженных в сутки. Число ежедневных смертей тоже чуть-чуть идет вниз – в среднем с сутки сейчас умирает около 9 тысяч человек. Рекордсмен – Индия, там за сутки умерли 1760 человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,82 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 74 571 человек, в Литве – 4 342, в Латвии – 2 456, в Украине – 51 692 человека.

Стало известно о российской и московской мутациях коронавируса

В России появились собственные оригинальные мутации коронавируса. В частности, ученые заявили о существовании специфического московского варианта COVID-19, - об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Ученые пока не готовы рассказать, чем российская и московская вариации ковида отличаются от других штаммов. Свойства их еще на стадии изучения.

- То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем, — цитирует агентство Александра Гинцбурга.

Ранее сообщалось, что в Беларуси появился собственный штамм коронавируса, однако медики не считают необходимым проверять, какой именно разновидностью ковида инфицированы пациенты.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 июня 2021 года: ученые нашли «московскую» мутацию вируса и говорят, что вирус наиболее активно распространяет молодежь.

Ученые: новые штаммы коронавируса наиболее активно распространяет молодежь

Новые штаммы коронавируса наиболее активно распространяет молодежь, которая при этом саму инфекцию переносит легче. С таким заявлением выступила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По мнению специалиста, клинические проявления COVID-19 изменились, однако по-прежнему напоминают симптомы ОРВИ. Они наблюдаются у молодежи, и в результате легкомысленного поведения этой категории пациентов, не изолирующихся вовремя, инфекция распространяется быстрее.

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