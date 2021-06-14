Чех Шик забил гол шикарным ударом с центра поля

ШИКарный гол. Фото: news24-7.ru/

На чемпионате Европы по футболу сборная Чехии обыграла команду Шотландии 2:0 благодаря дублю нападающего немецкого «Байера» Патрика Шика.

С одной стороны, зрители в Глазго были разочарованы поражением своей сборной, а с другой, стали свидетелями исторического гола с центра поля.

На 52-й минуте при счете 0:1 голкипер шотландцев Маршалл вышел за пределы штрафной, чтобы поддержать атаку, но шотландцы потеряли мяч. Он оказался у Патрика Шика, который увидел, что вратарь образно выражаясь, пошел гулять. Патрик ударил по воротам после того, как едва пересек центральную линию. Мяч перелетел бежавшего к воротам голкипера и оказался в сетке – 0:2. Шикарный гол Шика.

«Я еще в первом тайме заметил, что голкипер выходит из ворот", - признался Патрик.

УЕФА сообщает, что Шик забил восемь мячей в 11 последних матчах за сборную. А его сегодняшний дубль стал для Чехии на Евро первым с 2004 года, когда Милан Барош забил два мяча датчанам в четвертьфинале (3:0).