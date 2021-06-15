Сборные Испании и Швеции не выявили победителя: что произошло во время матча на чемпионате Европы по футболу

Сборная Испании сыграла в нулевую ничью с национальной командой Швеции. Фото: REUTERS

14 июня в Севилье на стадионе «Ла-Картухе» состоялся матч между сборными Испании и Швеции в рамках группового турнира Евро-2020.

На турнире сборная Испании не является однозначным фаворитом. Ведь на предыдущих крупных турнирах «красная фурия» выступила крайне невзрачно. Громкие имена испанской команды не бросаются в глаза. Главной неожиданностью стало отсутствие капитана сборной и мадридского «Реала» Серхио Рамоса в заявке на Евро-2020. Сумеет ли Луис Энрике навести порядок в защите? Вопрос остается без ответа. Главный тренер предпочитает играть широко и флангами. В этом должны помочь: Маркос Льоренте, который стал лидером мадридского «Атлетико», новый топ-защитник Пау Торрес – привлек внимание ведущих клубов, ярко-атакующие игроки Дани Ольмо и Ферран Торрес.

Шведская команда в последние годы обновила состав, особенно заметно в линии полузащиты и атаки. Многие зрители ждали главную звезду Златана Ибрагимовича (39 лет), который вернулся в сборную. Но из-за травмы он пропустит чемпионат Европы 2020. Стоит отметить немаловажную роль главного тренера Швеции Янне Андерссона. С помощью него команда омолодилась, сумел вывести на ЧМ 2018 и по сегодняшний день показывает успешные результаты на международной арене. Главной звездой шведской сборной является футболист немецкого «Лейпцига» Эмиль Форсберг. Особый интерес вызывают молодые и талантливые игроки скандинавской страны: Александер Исак («Реал Сосьедад», Испания), Деян Кулусевски («Ювентус», Италия) пропустит старт из-за положительного результат на COVID-19, Джордан Ларссон («Спартак», Россия).

Многие букмекеры сомневаются, что сборная Испании способна повторить великие результаты ЧЕ 2008 и 2012 и ЧМ 2010. Но однозначно остается фаворитом в матче со сборной Швеции.

На старте первого тайма испанцы продемонстрировали тотальный контроль мяча. Игроки Швеции расположились на своей половине поля и компактно действовали в обороне. Как только подопечные Луиса Энрике делали подход к воротам соперника, скандинавские защитники выносили мяч как можно дальше. Первый опасный момент произошел на 17-ой минуте. После подачи Дани Ольмо мощно пробивает головой, но шведский вратарь Робин Ольсен красивым сейвом спасает свою команду. Спустя несколько минут случился еще один острый эпизод. Коке пробил рядом со штангой. Испанцы организовали грамотный прессинг, мгновенно шли в отбор мяча и наращивали давление на ворота Ольсена. Футболисты сборной Швеции внимательно действовали в своей зоне. На 38-ой минуте Альваро Мората не использовал убойный момент, после выхода один на один пробил мимо ворот. Позже у шведов возник первый голевой момент. Александер Исак ворвался в штрафную и мячом попал в штангу. На этом первая половина встречи закончилась. Счет на табло – 0:0.

Второй тайм начался в спокойном темпе, испанцы продолжили территориальное владение. Футболисты не спешили создавать голевые комбинации, было много поперечных передач. Игроки продемонстрировали не самый яркий футбол. Долгое время у команды Луиса Энрике никак не получалось пройти плотную оборону гостей. На 73-ей минуте Ольмо с линии штрафной пробил по воротам, но шведский защитник Микаэль Лустиг заблокировал удар. Ближе к завершению поединка «красная фурия» устроила финальный штурм. Скандинавы стойко держались и при любой возможности тянули время. В концовке встречи главным героем стал голкипер Швеции Ольсен, который оставил свои ворота в неприкосновенности. Итоговый счет – 0:0.

Таким образом, сборная Испании не в самом лучшем матче сыграла в нулевую ничью с национальной командой Швеции на групповом этапе чемпионата Европы 2020.