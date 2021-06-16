Стать мамой для семерых детей в 22 года и создать семью мечты - такое бывает не только в кино

Мама Надежда восхищается талантами своих детей.

Идеальный порядок - первое, на что обращаешь внимание на территории SOS-Детская деревня в Боровлянах. Потом, побывав в гостях у нескольких семей, я увижу такую же чистоту, уют и порядок в каждом доме. И узнаю, что это результат совместных усилий детей и их приемных мам. А пока просто любуюсь аккуратным газоном, пышными деревьями, цветами.

- Сейчас даже не верится, что 26 лет назад, когда Деревня только открылась, мы ходили здесь в резиновых сапогах, а до ближайшего магазина нужен было добираться только на транспорте, - вспоминает Татьяна Красникова, работающая здесь с первых дней. Она пришла в SOS-Детскую деревню в 28 лет, имея за плечами педагогическое образование, семилетний опыт работы в детском саду, и почти сразу стала мамой для 8 детей разного возраста. Все они из одной семьи, поэтому разделить их было нельзя.

Всю красоту на территории Деревни мамы создавали с детьми совместными усилиями. Когда-то здесь был даже бассейн. Со временем его содержание стало проблематичным, а место, где он расположен, сейчас нуждается в хорошем благоустройстве. И скоро все изменится. По завершении нового сезона благотворительной акции «100 гадзін з А1» начнется облагораживание территории SOS-Детская деревня Боровляны. Осенью здесь посадят деревья, а к началу отопительного сезона в SOS-Детской деревне Могилев планируется ввести в эксплуатацию систему солнечных панелей и воздушного теплового насоса.

Когда мы заговорили об этом с Надеждой Солохо, еще одной мамой, у которой я побывала в гостях, она согласилась, что это очень нужное и важное дело. Кстати, Надежда и сама могла бы поучаствовать в этой акции. Один из видов активности, который может выбрать участник акции, - велоспорт. А у Надежды велосипед - основное средство передвижения. С гордостью мама рассказала, что ее сын Саша получил велосипед за помощь по хозяйству в Деревне, и передарил его маме.

Вообще, о своих детях Надежда, как любая мама, может говорить бесконечно, восхищаться их талантами и индивидуальностью. Она бережно хранит не только их рисунки, но и записки, в которых они объясняли свои плохие поступки и признавались ей в любви.

По словам Надежды, когда она устраивалась сюда в 2009 году, то считала, что знает о своей предстоящей работе все. Ведь до этого много лет она проработала в школе социальным педагогом, вырастила двоих детей. Но здесь на первых порах все оказалось очень сложно.

- История каждого ребенка совершенно индивидуальная, поэтому какой-то универсальной схемы построения отношений быть не может, - говорит Надежда. - Первое время было очень сложно. Хорошо, что у нас в организации много внимания уделяется развитию и психологической поддержке мам. Благодаря этому я стала намного сильнее, смелее, увереннее в себе.

Рядом с такими мамами, и дети чувствуют себя под защитой, им тоже интересно чем-то заниматься помимо учебы и развиваться. Возможностей для этого достаточно как в самой Детской деревне, так и в городе - творческие и спортивные кружки, секции многие дети посещают с удовольствием.

- Иногда мне кажется, что здесь у детей жизнь более насыщенная и познавательная, чем у их сверстников, живущих в родных семьях. Многие ли дети видели своими глазами примеры зеленой энергетики и понимали ее пользу? А в Детской деревне уже есть одна солнечная батарея, после установки которой дети узнали, как она помогает экологии.

Это устройство расположено за домом, где живет Оксана Карпова с семью детьми (одна из них – - ее родная дочь). Пожалуй, одна из самых опытных и самых многодетных мам в SOS-Детская деревня. В 22 года она впервые стала мамой для 7 детей в Детской деревне в Кобрине. А 12 лет спустя вместе со своей родной пятилетней дочкой переехала сюда, - в Боровляны. Опытную маму взяли на работу даже без традиционного испытательного срока.

- Не хочу хвастаться, но все мои дети ко мне очень привязаны. И те, что сейчас в семье, и те, кто выпустился, - рассказывает Оксана. – - Расставание, когда они уходят в самостоятельную жизнь, дается нам очень тяжело. Но мы поддерживаем теплые отношения, общаемся, вместе собираемся на праздники. Моя цель - создать крепкую и дружную семью, чтобы дети, несмотря на то, что они не родные, держались друг за дружку и понимали ценность семейных уз.

ОТКРОВЕННО О ВАЖНОМ

Татьяна. Взяла сразу 8 детей, чтобы сохранить им семью

- Мои первые дети уже замужем, женаты. Вот этот мальчик женился, у него родился сын и дочки-близняшки. А эта девочка в 15 лет родила, когда жила еще здесь, в Детской деревне. Да, так случилось. И мы решили: будем рожать. Сейчас ее дочке уже 15, - Татьяна Красникова листает семейный альбом, знакомит меня со своими детьми. За все время работы в Детской деревне их у нее уже 16. - А это Саша. Она замужем, муж очень хороший, а сама Саша работает у меня помощницей.

Татьяна вместе с детьми и другими мамами создавала красоту в SOS -детской деревне с первых дней.

Фотографии - как в альбоме любой семьи: вот дети возле новогодней елки, вот они на море, в развлекательном центре, в пиццерии. Ведь они для того и попали в Детскую деревню, чтобы научиться жить в семье, где тебя окружает забота и любовь.

- Как вы решились на такой шаг - стать в 28 лет мамой для детей с непростой судьбой?

- Я после педагогического университета работала в детском саду. Услышала рекламу по радио о наборе мам в SOS -Детскую деревню. Я знала, что это такое, видела передачи о других Детских деревнях. Захотелось попробовать что-то новое.

- Ваша семья вас не отговаривала?

- Мама всегда оставляла нам, детям, право выбора, право на свои ошибки. Она меня поддержала, и до сих пор помогает. Наши дети каждое лето уезжают в лесной лагерь, где живут в палатках целый месяц. Одна из моих девочек не могла по определенным причинам спать в палатке. Она все лето провела с моей мамой на даче.

- У вас есть своя дочь, она тоже живет здесь. Как распределить свою любовь, чтобы никто из детей не чувствовал себя обделенным?

- Все дети ревнуют маму друг к другу, - и родные, и не родные. Это не страшно. И никто из детей не обижается, все понимают, всем хватает внимания. Мы – - семья. Это чувствуется, когда старшие дети, которые уже не живут с нами, приезжают в гости и учат младших, что маму надо слушаться. К ним и за помощью можно обратиться, если надо.

- А вот вам как человеку, что дала эта работа?

- Я занимаюсь делом, которое мне нравится и приносит моральное удовлетворение. Знаете, к нам иногда приходят дети, которые не знают элементарных вещей. Были малыши 3 - 4 лет из дома малютки, которые не видели живого кота, боялись его, запрыгивали на стул, когда он подходил к ним. Буханка хлеба – - и та для них была открытием. Они же видели только в столовой порезанный хлеб. Взять даже первое поколение моих детей. Они из одной семьи, но разного возраста, они могли просто потерять друг друга. А мы им помогли сохранить семейные узы. Приятно видеть, как теперь они, уже взрослые, заботятся друг о друге.

Надежда. Готова работать мамой и на пенсии.

К нашей встрече Надежда Солохо подготовила детские рисунки. И пока я их рассматривала, рассказывала о каждом ребенке. Какими они пришли в ее семью, что успели пережить в своем детстве. Что ни ребенок - драма…

Сегодня Надежда рассказывает о них с гордостью: кто где учится, кто чем увлекается, какие у них успехи, как они помогают ей по хозяйству, как умеют готовить. Сейчас она уже с улыбкой вспоминает, как на первых порах некоторые ситуации доводили ее до слез.

Надежда решилась на переезд из Бешенковичей, когда поняла, что прежняя работа социального педагога в школе ее больше не держит. А мамой в Детской деревне она стала сначала для своих землячек – - девочек 4 и 11 лет.

- Я знаю их маму, как и всех биологических родителей моих детей. И очень благодарна ей, что она не обещала их забрать, не тешила напрасными надеждами, как это делают некоторые родители, - рассказывает Надежда. – - Особенно когда пытаются восстановить родительские права. Еще суд не прошел, неизвестно чем закончиться, а они наобещают ребенку, что заберут домой скоро. Дети в подвешенном состоянии живут, надеются… За мои 10 лет работы только четверо детей вернулись в свои семьи.

Надежда стала мамой в SOS-Детской деревне, когда ей было 45 лет. Она говорит, что сама чувствовала себя как взрослое дерево, которое пересадили на новое место. Поэтому прекрасно понимала чувства детей, которые волею судьбы оказывались в новом доме с чужими людьми.

- Я приехала сюда, считай, из деревни. Была такая стеснительная, неуверенная! Еду в метро, смотрю - все женщины вокруг такие красивые, одеты интересно. И прячу свои ноги в скромной обуви под скамейку. Но у нас в организации очень много внимания уделяется развитию и поддержке мам, можно получить помощь психолога как по поводу взаимоотношений в семье, так и для решения каких-то своих проблем. Все это очень помогло мне, поднялась самооценка. Я могу спокойно высказать свое мнение. Могу ехать в метро в чистых красивых валенках, не пряч ноги и не волнуясь о том, что будут думать другие. Я рада, что попала в Детскую деревню. И хоть уже на пенсии и, можно было бы отдыхать, еще поработаю.

В Бешенковичах у меня не осталось никого. Родная дочка живет в Витебске, сын - рядом, в Боровлянах. Мой дом теперь здесь. Кто-то из детей называет меня мамой, кто-то - тетей Надей. Это не принципиально. Важно наше взаимное доверие, уважение и теплые отношения.

Оксана. В 22 года стала мамой для семерых детей

В 19 лет Оксана Карпова устроилась на работу в первую белорусскую Детскую деревню, которая в 1994 году открылась в Кобрине.

Дети Оксаны очень привязаны к ней.

- С работой в то время было сложно. Поэтому когда предложили работу помощницы мамы в Детской деревне, согласилась не раздумывая. В 1999 году, после того как я поступила в Брестский университет на специальность «дошкольная психология», директор Детской деревни предложил мне поработать мамой, - рассказывает Оксана. - И в 22 года у меня уже было семь детей – - два мальчика и пять девочек. В 2005 году я родила дочку и решила пожить своей семьей, приехала в Минск к мужу, но не сложилось. Увидела объявление, что в SOS-Детской деревне набирают родителей-воспитателей.

Оксану взяли на должность мамы сразу без испытательного срока. И она начала создавать семью, о которой мечтала.

- Я набирала детей дошкольного возраста. Исключением был 15-летний Егор, которого я взяла ради его 6-летней сестренки, потому что родных братьев и сестер не разделяют по разным семьям. Наш принцип – - не разъединять, а собирать семью. Мальчик умничка, 11 классов закончил, что для наших детей редкость – - большинство из них после 9-го класса идут учиться, чтобы получить профессию, начинают самостоятельную жизнь. Для него сделали исключение, потому что у него было желание учиться, сестра маленькая, к которой он привязан. Парень получил возможность два года пожить в нормальных условиях, в семье, заняться учебой. За 10 лет у нас образовалась дружная и сплоченная семья. Хоть дети между собой и не родные, но у них очень теплые отношения, они помогают и друг другу, и мне. И когда выпускники уходят из дома, мы все это сложно переживаем. Я им объясняю, что перемена места жительства ничего не меняет, - им всегда будут рады в этом доме, потому что мы по-прежнему близкие люди.

БУДЬ В КУРСЕ!

Поучаствовать в акции «100 гадзін з А1» может каждый! Для этого надо выбрать один из видов активности (бег, ходьба, плавание или велоспорт) и фиксировать онлайн время тренировок.

Все они суммируются на общем счетчике. Как только наберется 50 000 часов, компания А1 окажет спонсорскую помощь в размере 50 000 рублей Международной общественной организации «SOS-Детские деревни».

Подробности - на https://100.a1.by