Переживший остановку сердца футболист Кристиан Эриксен рассказал, что происходит с ним в больнице (новое фото)

Эриксен выжил благодаря помощи партнеров и врачей. Фото: Инстаграм

«Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи. Я в порядке - при определенных обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играть за всю Данию. С наилучшими пожеланиями. Кристиан», - написал футболист в Инстаграм.

Именно Эриксен стал одним из самых известных имен Евро-2020. (Кстати, Cпециально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены. А также, фрибет в подарок. ЕВРО здесь с Parimatch.)

Напомним, что 12 июня лидер сборной Дании потерял сознание во время матча против финнов и оказался на грани жизни и смерти. Его реанимировали во время подоспевшие на помощь врачи сборной и бригада скорой помощи, дежурившая на стадионе в Копенгагене. Когда Кристиана уносили со стадиона, он уже был в сознании.

Врачи команд, где играл Эриксен в последние годы – «Тоттенхэма» и «Интера» - сообщили, что никаких проблем со здоровьем в него не было. Не выявили причину остановки сердца и первые обследования в датской клинике.

Сборная Дании сыграет свой второй матч на Евро 17 июня против сборной Бельгии.

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