Перед Роналду на стол поставили два напитка. И вот какой он убрал подальше

Роналду исключил из рациона газировку и сладости. Фото: Global Press Look

Первый тур группового раунда Евро-2020 завершиться матчами Венгрия-Португалия и Франция-Германия. Последний называют гвоздем всей дебютной программы чемпионата, но мы бы поспорили. Кстати, Cпециально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены. А также, фрибет в подарок. ЕВРО здесь с Parimatch.

Главная звезда чемпионата играет за Португалию и весь мир замер в ожидании, сколько и когда Криштиану Роналду побьет личных рекордов, в том числе по голам на Евро. Пока у него и Платини на счету по 9 мячей. Здесь мы написали об этом подробнее.

А матч пройдет в Будапеште – единственном городе, где власти страны разрешили полностью заполнить арену и не превращать футбол в унылое зрелище, как это было, например, в Баку и Севилье.

67 тысяч зрителей и Роналду! Это стоит того, чтобы назвать матч в столице Венгрии главным шоу дня.

Посмотрим, как потенциально самая слабая команда турнира при такой поддержке справится с самым сильным ярким игроком Евро-2020.

Матч начнется в 19.00, а игра французов и немцев в Мюнхене в 22.00 и после мы решим, какой матч был круче.

А пока Роналду устроил маленькое шоу под названием ЗОЖ на предматчевой пресс-конференции.

На столе, за которым он должен был беседовать с журналистами, поставили бутылки с колой и простую воду. Так просто напитки на стол для пресс-конференций не попадают. Места для них и количество бутылок прописаны в спонсорских контрактах.

И вот Роналду, едва сев за стол, берет одной рукой две бутылки Кока-Колы и отставляет их куда-то подальше от себя. Затем берет бутылку с водой, показательно приподнимает перед собой, произносит: «Пейте воду» - и ставит на прежнее место.

Все, теперь пресс-конференцию можно начинать.

Вы поняли, какие напитки предпочитает суперзвезда мирового футбола. Известно, что питанию Роналду придает огромное значение, строго придерживается определенной диеты, в которой нет места сладостям. КриРО пьет много воды и предпочитает свежевыжатый сок.

Роналду 36 лет, а его физические показатели на 20 с небольшим.

Интересно, что сыну Роналду не очень-то нравятся вкусы папы, он любит газировку и это раздражает Криштиану.

КСТАТИ

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