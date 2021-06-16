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Спорт16 июня 2021 0:02

Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 16 июня: обыграет ли Россия Финляндию?

Предлагаем ознакомиться с календарем второго тура группового этапа Евро-2020
Игорь СОЛОВЬЕВ
Сумеют ли россияне взять первые очки на турнире?

Сумеют ли россияне взять первые очки на турнире?

Фото: Андрей ВДОВИН

В среду, 16 июня, стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы 2020.

Первый матч второго тура начнется в Санкт-Петербурге, где сборная Финляндии принимает подопечных Станислава Черчесова. Следующий матч состоится в Баку. В группе A сборная Турции сыграет с Уэльсом. И завершает игровой день встреча между сборными Италии и Швейцарии на стадионе «Олимпико» в Риме.

Все матчи зрители смогут наблюдать в прямом эфире на телеканале Беларусь 5.

16 июня, среда

Календарь матчей Евро-2020 на 16 июня.

Календарь матчей Евро-2020 на 16 июня.

Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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