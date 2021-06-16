Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 16 июня: обыграет ли Россия Финляндию?

Сумеют ли россияне взять первые очки на турнире?
Фото: Андрей ВДОВИН
В среду, 16 июня, стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы 2020.
Первый матч второго тура начнется в Санкт-Петербурге, где сборная Финляндии принимает подопечных Станислава Черчесова. Следующий матч состоится в Баку. В группе A сборная Турции сыграет с Уэльсом. И завершает игровой день встреча между сборными Италии и Швейцарии на стадионе «Олимпико» в Риме.
Все матчи зрители смогут наблюдать в прямом эфире на телеканале Беларусь 5.
16 июня, среда
Календарь матчей Евро-2020 на 16 июня.
Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ