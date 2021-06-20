«Нам говорили, что с таким диагнозом выживает 1%, и наша дочь попала в него»: читатели «Комсомолки» рассказывают реальные истории и благодарят врачей

Люди справедливо часто сравнивают медиков с ангелами-спасителями. Фото pixabay.com

Мы предложили нашим читателям поздравить с профессиональным праздником медработников, которые сыграли очень важную роль в их жизни. Вместе с благодарностями и поздравлениями читатели прислали свои истории...

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Я пишу это письмо в палате Могилевского областного онкодиспансера. Все мои мысли сейчас о том, как совсем скоро я побегу по магазинам белья и буду на зависть всем примерять ажурные бюстгальтеры безо всяких пуш-ап! Ровно год назад у меня на повестке дня был другой вопрос. Когда я в состоянии шока проходила обследования по поводу выявленной злокачественной опухоли в груди, знающие люди меня «успокаивали»: «Молись, чтобы ты была операбельна».

С результатами обследований я оказалась на приеме у хирурга-онколога Сергея Зингалёва. Он так уверенно рассказал, как все у меня хорошо сложится, что я даже начала шутить про тату, имитирующую сосок, с которым мне придется попрощаться.

Потом была химиотерапия, лысая голова, лучевая терапия. Все плохое забывается – за это респект нашему сознанию. Но вот хорошее помнится, и за это мы должны быть благодарны людям. Год назад мне удалили опухоль, сейчас тот же хирург Сергей Зингалёв провел реконструкцию груди. Я просто уснула на операционном столе и проснулась с новыми мечтами, планами на жизнь.

Сегодня, придя на перевязку к своему хирургу, я удивилась он в свой выходной приходил сюда, чтобы сделать перевязки, только что у него была экстренная операция, а глаза улыбаются, и такое чувство, что он джекпот выиграл» И я вышла из перевязочной с желанием тоже кого-то так порадовать, обнадежить, поддержать, сделать сюрприз, выручить, развеселить. И мир стал другим.

Елена Кукшинская

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Словы ўдзячнасці адрасую профі нейрахірургу Сяргею Уладзіміравічу Гетманчуку з горада Брэста. 6-га чэрвеня – гэта мой другі дзень нараджэння. Шэсць год таму ў зусім маладым узросце ў мяне здарыўся гемарагічны інсульт. Мяне прыйшлося тэрмінова аперыраваць уначы. З адпачынку выклікалі Сяргея Гетманчука, які паспяхова выканаў складаную аперацыю з трэпанацыяй чэрапа. Праз некалькі дзён я прачнулася пасля медыцынскага сну. Зайшоўшы ў палату, Сяргей Уладзіміравіч павітаўся з усімі, і, каб ацаніць маю рэакцыю, звярнуўся да мяне: «Я вас аперыраваў». «Як справы, доктар?» – запытала я. Відаць, яго задаволіў мой настрой.

Наталля.

Современная медицина иногда творит чудеса! Фото pixabay.com

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Так сложилось, что я всю свою жизнь иду рядом с врачами. Мой самый любимый врач – это мой отец, врач-хирург (уролог) Мозырской городской больницы Койфман Леонид Жанович, который почти 60 лет своей жизни отдал медицине. Он всегда жил своей работой, людьми. Я не знаю, сколько жизней он спас. Думаю, никто из врачей не ведет такие подсчеты, потому что вся их работа и есть Спасение, Сострадание и Помощь. Работа врачей не подлежит оценке: цена их работы - человеческие жизни.

Сейчас одна из моих дочерей продолжает нелегкий путь деда, учится в медицинском университете и хочет стать врачом.

Есть еще один любимый врач от Бога, человек с большой буквы, который помог мне и моей дочери. Это врач-офтальмолог Фурманчук Анна Владимировна. По прогнозам медиков, моя дочь с рождения могла остаться практически без зрения. Анна Владимировна на протяжении 20 лет «вела» ее к хорошему зрению, поддерживала нас не только в болезни, но и своими жизненными советами. Она замечательный, отзывчивый человек, очень обаятельная, красивая женщина. Всю жизнь я буду благодарить этого человека за то, что он есть.

У меня очень много друзей-врачей, поэтому я очень хорошо понимаю, насколько тяжела и ответственна их работа. Они на работе всегда, в любом месте, в любое время дня и ночи, в любой момент своей жизни.

Хочу поздравить всех врачей с их праздником! Пожелать им здоровья, удачи, огромного терпения, мира, благополучия и процветания!

Жанна Полищук

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Гоман Татьяне Ивановне, Касперович Алле Фаридовне, Чумаковой Инне Викторовне низкий поклон и доброго здоровья на долгие годы, всех медиков Волковыска с праздником!!!

Петр Колядко

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Дорогие медицинские работники, с наступающим праздником вас! Особые слова благодарности хочу выразить заведующей поликлиникой Вороновской ЦРБ Рубель Владиславе Владиславовне за помощь в лечении моего сына Юрия, у которого диагноз ДЦП. Вместе с ней мы его поднимали на ноги, сейчас он ходит, разговаривает, катается на велосипеде. Все 17 лет Владислава Владиславовна поддерживает в нем уверенность в том, что он еще многого добьется и мы будем им гордиться. Также благодарю врача-хирурга С.Кахоцкого , терапевта Э.Гришук, бывшую старшую медсестру Д. Волохович и терапевта И.Ясинскую. Спасибо большое вам за моего сына и за помощь в лечении моего отца. Здоровья вам, счастья и спокойствия как на работе, так и в душе. Спасибо, что вы рядом.

С уважением Юралевич Татьяна.

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Хочу выразить огромную благодарность всему персоналу районной больнице Минского района в Боровлянах, а особенно неврологическому отделению. Спасибо за ваш очень важный и нелегкий труд.

Бывшая пациентка Татьяна.

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Поздравляю Жук Оксану Васильевну с профессиональным праздником, желаю ей всех благ, успехов в работе. Спасибо за ваше отношение к пациентам! Побольше бы таких врачей. Дай вам Бог здоровья на долгие годы!

С уважением, семья Смягликовых.

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Мой сын Качан Александр Анатольевич скоро закончит интернатуру и будет врачом. Ему еще многому предстоит научиться ,многое постичь. Но главное не лениться и врачом настоящим быть! Наши поздравления и наилучшие пожелания!

Мама.

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Два года назад 24 июля мой сын, Кобылянец Ярослав, управляя мотоциклом был сбит автомобилем. Его доставили в реанимационное отделение БСМП г.Гродно, где была проведена операция по ампутации левой голени и вправлении костей таза. После реанимации сына перевели в травматологическое отделение этой больницы к лечащему врачу Чернушевичу Иосифу Ивановичу. Доктор, применив свой опыт, знания, профессионализм, сделал невозможное - сохранил сыну коленный сустав, тем самым дал ему возможность стать на протез и жить почти полноценной жизнью!

Спасибо Вам, Иосиф Иванович, за Вашу душу, золотые руки, светлую голову и верные решения! Живите долго на радость родным и близким! Низкий поклон Вам и всему медперсоналу 5 этажа травматологического отделения БСМП г.Гродно. Особая благодарность главному врачу Лазаревичу Сергею Николаевичу, заместителю главврача по медчасти Войтушко Сергею Владимировичу, лучшему травматологу в Гродно Аносову Виктору Сергеевичу за человечность, помощь, совет и поддержку! Берегите себя!

Без подписи.

В работе врача, как отмечают пациенты, важен не только профессионализм, но и отзывчивость, внимание. Фото pixabay.com

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Моя благодарность – большому специалисту, Врачу с большой буквы Зингалеву Сергею Олеговичу. Меня он оперировал 9 октября 2019 года (рак молочной железы), потом сделал онкопластику, после чего моя грудь стала красивой, а жизнь - полноценной и физически и психологически. Сергей Олегович к тому же дипломатичный, тактичный, человечный и очень внимательный со своими пациентами. Я искренне благодарю его и низко кланяюсь за все, что он сделал для меня!

Ольга.

Поздравляю с Днем медицинского работника замечательных людей, истинных профессионалов своего дела. Рыжко Оксану Николаевну, детского врача-аллерголога, иммунолога, заведующую 3-м педиатрическим отделением Брестской детской областной больницы. Для нее любой диагноз понятен с первых минут осмотра своих маленьких пациентов, благодаря истинному признанию, высоким профессиональным знаниям и чуткому отношению Оксаны Николаевны ко всем своим маленьким пациентам.

Щегельскую Марину Геннадьевну, замечательную участковую медсестру 22 педиатрического участка 1-й детской поликлиники г.Бреста. Марина Геннадьевна своим примером показывает, как надо относиться к своей работе ответственно и всегда с хорошим настроением.

В моем сердце навсегда останутся начальник медчасти Брестского областного родильного дома Левун Алена Николаевна и Филатов Сергей Викторович со своей командой профессионалов.

Желаю всем вам большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви!

С огромным уважением и признательностью, Коконь Виктория Сергеевна, счастливая мама Ариши и Артема

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Хочу выразить признательность и благодарность коллективу отделения малоинвазивной хирургии УЗ «2-я городская клиническая больница», которое возглавляет врач-хирург высшей квалификационной категории, Отличник здравоохранения Республики Беларусь Александров Сергей Владимирович. Коллектив отделения подобран из высокопрофессиональных специалистов, очень дружный, дисциплинированный и доброжелательный. Под руководством Александрова здесь мне сделали плановую операцию, назначили грамотное лечение. Меня довольно быстро поставили на ноги, через несколько дней выписали, и я быстро приступил к работе. Сейчас чувствую себя хорошо.

Прошу руководство 2-й городской клинической больницы отметить высокий профессионализм Сергея Владимировича Александрова и лечащего врача-хирурга Люковца Валерия Вячеславовича.

С уважением, профессор Демичев Дмитрий Михайлович, заведующий кафедрой теории и истории права Белорусского государственного экономического университета.

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В 2001 году у нашей дочери, которой было 5 месяцев, остановились почки. На реанимационной скорой помощи ее забрали в Гомель, где она пробыла сутки. Так как улучшений не было, ее отвезли в Минск, в отделение гемодиализа Больницы скорой помощи, где она неделю лежала одна, без меня. Настюшу в отделении называли принцессой, все ее там любили. Низкий поклон и огромное спасибо всему персоналу отделения! Ведь когда мы спрашивали, какой у нас прогноз, врачи говорили, что на все воля Божья, потому что с таким диагнозом выживает 1% из 100. Мы попали в этот один процент! Нашей дочери уже 20 лет, она очень умная девочка, вопреки всем прогнозам. Она учится в университете на экономиста.

Надежда Владимировна Галушкина, Гомельская область, агрогородок Любань.

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От всей души и чистого сердца поздравляем c Днем медицинского работника врача 22-й поликлиники г.Минска Рунову Наталью Викторовну! Ваш необходимый труд бесценен так же, как жизнь и здоровье людей, которых вы спасаете и вылечиваете, дарите им полноценную жизнь, возможность радоваться каждому рассвету и новому дню! Желаем, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а удача, везение и успехи сопутствовали в вашей важной нелегкой работе. Спасибо за ваш труд! Сил вам, здоровья, самообладания, оптимизма, уважения и почёта!

С уважением, Маковец И.Н., Бекетов А.А.

Когда скорая помощь мчится по улицам - не забывайте уступить ей дорогу. Возможно сейчас в спасении чьей-то жизни счет идет на минуты. Фото: Раиса ЮДИНА

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У сакавіку мы з мужам захварэлі і вымушаны былі звярнуцца за медыцынскай дапамогай. Дрэнны фізічны стан ускладняўся і душэўным неспакоем ад таго, што мы немаладыя людзі. Але хутка ўсе трывогі развеяліся, дзякуючы сапраўдным прафесіяналам – галоўнаму урачу Пастаўскай ЦРБ Чэкаваму Уладзіміру Мікалаевічу і урачу агульнай практыкі Танане Анастасіі Алегаўне.

Уладзімір Мікалаевіч прыняў актыўны удзел у вызначэнні тактыкі нашага лячэння, прадэманстраваў не толькі свій высокі прафесіяналізм, але і выключную чалавечнасць.

А Анастасія Алегаўна як толькі зайшла у наш дом, адразу прыемна уразіла абаяльнасцю, дабразычлівасцю, тактоўнасцю, увагай. Не было ніякіх сумненняў, што нам будзе аказана кампетэнтная дапамога. Так яно і адбылося. Анастасія Алегаўнеа дзейнічала умела, не лічылася з уласным часам, занятасцю, часта тэлефанавала , удаклядняла, які эфект ад лячэння, дасканала вывучала вынікі лабараторных даследванняў. Хацелася б, каб такіх цудоўных людзей у медыцыне было як мага больш.

Паважаныя Уладзімір Мікалаевіч і Анастасія Алегаўна, мы шчыра дзякуем вам за граматна аказаную медыцынскую дапамогу, чулыя адносіны, міласэрнасць і спагаду. Моцнага здароўя вам і плёну ўвашай нялёгкай, але такой пачэснай і высакароднай працы.

З павагай і ўдзячнасцю, Тамара і Уладзімір Лапушынскія.

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Я несколько раз была в ситуациях на грани жизни и смерти. В 2014 году полетела в Израиль к святым местам. Вернулась в Минск – и меня прямо из самолета привезли на кислороде во 2-ю больницу. И сразу в операционную. Как оказалось, накануне я перенесла инфаркт на ногах и не знала об этом. На мое счастье дежурил тогда кардиолог Андреев Николай Александрович. Благодаря ему я живу до сих пор.

В 2019 году у меня случился инсульт. И тоже так оперативно и грамотно мне оказали помощь в больнице скорой помощи, что я, можно сказать, легко отделалась. Вела меня Нарбина Елена Константиновна, очень милая доктор.

А в этом году благодаря участковому гинекологу 30-й минской поликлиники Флоре Егоровне Бруевой у меня вовремя обнаружили злокачественную опухоль и прооперировали в онкологическом диспансере. После этой сложной операции я еще подхватила коронавирус. С ним я попала сначала в реанимацию в онкологии, где было просто необыкновенно теплое отношение, а потом в 10-ю минскую больницу, где с большим вниманием ко мне отнесся доктор Конкин Дмитрий. Я сама бывший медик, но каждый раз поражалась грамотной работе медиков, внимательному отношению к пациентам. Низкий поклон им! Пусть их хранят высшие силы.

Зинаида Филипповна Моханова.

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