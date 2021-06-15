Криштиану Роналду дважды забил венграм и стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов Европы

Рубен Диаш поздравляет Криштиану Роналду. Фото: getty images

По настоящему чемпионат Европы начался только сегодня, в Будапеште. В отличии от властей других стран, Венгрия позволила болельщикам полностью заполнить 67-тысячную арену в Будапеште.

Мадьяры неистово поддерживали свою сборную, старались во всю и португальские фаны. То есть атмосфера была та, которая и должна быть на футбольном чемпионате.

Были и еще составляющие классного футбола: мужественно сражающейся андердог, фаворит, защищающий титул чемпиона Европы, россыпь звезд в португальской команде во главе с Криштиану Роналду.

Признаем, что Криштиану не блистал. Голевых моментов у него не было почти весь матч, усилий партнеров для того, чтобы открыть счет недоставало (за весь матч можно вспомнить лишь пару опасных ударов Жоты и Фернандеша). Португальцы бились о венгерскую стену и ничего оригинального придумать не могли.

Но стена все-таки рухнула. Устала.

Венгры достойно защищались до 84-й минуты, когда после удара защитника Геррейру мяч отрекошетил в ворота Гулачи – 0:1.

После этого хозяева резко сдали и на авансцену вышел Криштиану Роналду. Он реализовал пенальти на 87-й минуте, а на 92-й, оставшись практически один на один с вратарем в штрафной, хладнокровно забил еще один – 0:3.

Мастеру оказалось достаточно пяти минут, чтобы забить дважды и войти в историю.

В активе Роналду уже 11 мячей на чемпионатах Европы. У француза Мишеля Платини – 9. Правда, забил он их на одном чемпионате.

Кроме того, Роналду участвует уже в пятом чемпионате Европы, начиная с 2004 года, и это абсолютный рекорд. У других – максимум четыре.

Впереди у португальцев матчи с немцами и французами. Интересно, сможет ли Роналду забить еще. Сейчас он делит первое место среди бомбардиров Евро с бельгийцем Лукаку и чехом Шиком.