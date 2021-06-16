Коронавирус в Беларуси, последние новости на 16 июня 2021 года: вакцинация без записи, новый список стран, после которых нужна самоизоляция и опасность дельта-штамма

Лето в разгаре, а коронавирус все не отпускает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже и перевалил за половину первый месяц лета, а коронавирус все не отпускает. Страны не спешат открывать свои границы для свободного въезда, тревожные новости приходят из соседней России. В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 местным властям пришлось вернуть ограничения. Например, важно помнить о соблюдении масочного режима, а также дистанции в 1,5 метра - иначе можно попасть на крупный штраф. А в рестораны, ночные клубы, дискотеки и караоке вернули режим работы до 23 часов.

Зато в Беларуси по-прежнему все стабильно и спокойно. И даже количество новых случаев коронавируса резко снизилось. По последним данным, опубликованным Минздравом 15 июня, 15 июня, за сутки в республике выявили 501 новый случай заражения COVID-19. Правда, стоит учесть, что тестов обработали не много.

Сообщается о смерти восьми пациентов с ковидом. Официально за все время в Беларуси скончались 2 тысячи 995 человек с коронавирусом, а подтвердили заражение в целом у 406 тысяч 861 человек. Из них выздоровели 399 тысяч 549 пациентов.

Привиться от коронавируса в Минске теперь можно без предварительной записи

Есть хорошие новости о вакцинации. Во-первых, свыше 720 тысяч человек уже получили первую дозу препарата, а свыше 401 тысячи прошли полный курс вакцинации. Во-вторых, привиться от коронавируса в Минске теперь можно без предварительной записи. Это стало возможным благодаря тому, что центры вакцинирования на базе одиннадцати минских больниц начали работу. Прививку может сделать любой желающий - гражданство и регистрация значения не имеют. Достаточно при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Единственное условие: за второй дозой препарата «Спутник V» необходимо будет прийти в тот же пункт, где делали первую прививку.

На вакцинацию в Минске можно больше не записываться Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минздрав Беларуси обновил перечень стран, по прибытии из которых нужна 10-дневная самоизоляция

Важная информация для туристов: Минздрав Беларуси обновил перечень стран, по прибытии из которых не нужна 10-дневная самоизоляция. Это Монако, Армения, Сан Марино, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Молдова, Болгария и Словакия. Правда, стоит учесть, что речь идет о прямом авиаперелете, а с этим сейчас проблемы.

В списке стран, по приезде из которых нужна самоизоляция, все еще остаются 132 государства - в том числе ближайшие соседи Литва, Латвия, Украина и Польша. Если лететь до этих стран, а затем ехать в Беларусь наземным транспортом, самоизоляция обязательна. Однако другой соседней страны, России, в данном списке нет - то есть, прилетать из любой страны можно в РФ, затем ехать в Беларусь на поезде или автобусе, и тогда самоизоляция не требуется.

Медики рассказали о дельта-штамме COVID-19

Медики исследуют новый штамм коронавируса, так называемый вариант «дельта». Эта разновидность сформировалась из индийского штамма. Главная опасность коронавируса «дельта» в том, что он может быть заразным даже для тех людей, которые прошли вакцинацию. Именно это показало одно из недавних исследований. «Дельта»-коронавирус образовался от слияния двух мутационных штаммов. Он легче взламывает иммунную защиту человеческого тела, более эффективно прикрепляется к клеткам-хозяевам, быстрее размножается в организме и лучше сопротивляется антителам.

Читайте также:

Ожидаемый объем поражения легких у пациентов с коронавирусом можно узнать по температуре тела: новый метод разработали белорусские ученые

Сертификат о вакцинации от коронавируса за 5 рублей и почти без очереди: узнали, какие перспективы у прививочного центра в «Экспобеле»

В Беларуси появился свой штамм COVID-19. Вот что о нем известно