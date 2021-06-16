Посмотрите, как на «Минск-арене» готовятся к концерту группы «Кино», где прозвучит голос Виктора Цоя

На «Минск-арене» готовятся к концерту группы «Кино» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Да-да, той самой, которая взрывала сердца и умы миллионов в 1980-х, в конце советской эпохи. Но даже нынешнее поколение знает хиты «Кино», до сих пор во дворах под гитару играют песни легендарного Виктора Цоя. В 1990 году знаменитый артист погиб, и это стало трагедией для множества поклонников его творчества. «Цой жив» - и сейчас эти надписи встречаются на стенах. Жив, но чтобы настолько...

На «Минск-арене» готовятся к концерту группы «Кино» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спустя 32 года группа «Кино» возвращается в Минск! На концерте услышат настоящий голос Виктора Цоя, бережно оцифрованный с оригинальных многоканальных записей, и не только этим будет достигаться эффект присутствия - шоу обошлось без двойников и голограмм. Таков был замысел одного из создателей и продюсеров шоу Александра Цоя, сына Виктора. Он всю жизнь хотел побывать на концерте «Кино», и мечта сбылась.

На «Минск-арене» готовятся к концерту группы «Кино» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сцене будет играть оригинальный состав музыкантов «Кино» - два басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Большая часть материала будет сыграна максимально близко к оригиналу, но не обойдется без импровизаций и новых прочтений. Всех пришедших ждут качественный звук и потрясающий сценический продакшен. Видео (в том числе ожившие рисунки Виктора Цоя и обложки группы «Кино», кинохроника и анимированные участники группы), свет и музыка будут синхронизированы в полноценное мультимедийное шоу.

На «Минск-арене» готовятся к концерту группы «Кино» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Никакого кокетства, это, безусловно, самая крутая штука, которую я делал в жизни, на стыке всех моих навыков и интересов. Соединение музыки и графики, старого и нового, организации и творчества, дружбы и работы. Возвращение группе «Кино» того звука и того уровня качества, которого она заслуживает, - с гордостью за проделанную работу говорит Александр Цой.

На «Минск-арене» готовятся к концерту группы «Кино» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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На «Минск-арене» готовятся к концерту группы «Кино» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На «Минск-арене» готовятся к концерту группы «Кино» Фото: Святослав ЗОРКИЙ