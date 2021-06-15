Сборная Франции одержала минимальную победу над Германией: что произошло во время матча на чемпионате Европы по футболу

Сборная Франции обыграла Германию. Фото: REUTERS

15 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоялся матч между сборными Франции и Германии в рамках группового турнира Евро-2020.

Французы являются номинальными хозяевами данной встречи. Команда Дидье Дешама продолжает держать высокий уровень игры. Чемпионы мира, по мнениям экспертов и букмекеров, являются фаворитами за главный титул Европы 2020. Подбор исполнителей национальной команды Франции выглядит чуть ли не самым мощным и звездным. Главной новостью перед стартом ЧЕ стало возвращение Карима Бензема спустя пять лет. Будет любопытно понаблюдать как Дидье Дешам разместит атакующую линию с таким подбором: игрок испанской «Барселоны» Антуан Гризманн, дорогостоящий Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), феномен мадридского «Реала» Карим Бензема, выдающийся Поль Погба («МЮ», Англия), яркий дриблер баварской команды Кингсли Коман, победитель Лиги чемпионов Оливье Жиру («Челси», Англия). Отметим также ценного игрока финала ЛЧ 20/21 Н'Голо Канте – трудягу и разрушителя высочайшего уровня. Сумеют ли «трехцветные» подтвердить статус лидера турнира? Позже узнаем!

Сборная Германии относится к одним из фаворитов чемпионата Европы 2020, хотя от этой команды можно ожидать всего чего угодно. После яркой победы на ЧМ 2014 года немцы утратили веру в себя, временами демонстрируют нестабильные результаты. На протяжении отборочной квалификации к Евро-2020 главный тренер Иоахим Лёв не раз обновлял состав в поиске наилучшего варианта. Но это не позволило на сегодня с уверенностью определить оптимальный рисунок состава. При этом коуч использует одну и ту же схему игры (4-3-3). Стоит отметить, этот турнир станет последним для Иоахима Лёва на посту немецкой сборной. После чемпионата Европы Ханс-Дитер Флик станет новым наставником Германии. Главной звездой немецкого коллектива является ветеран и лучший вратарь в истории Германии Мануэль Нойер («Бавария», Германия). Не забываем и про современную молодежь с опытными бойцами: Кай Хаверц и Тимо Вернер («Челси», Англия), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Тони Кросс («Реал», Испания), Томас Мюллер («Бавария», Германия). Посмотрим, насколько Лёв готов перед уходом пошуметь в Европе.

С первых минут первого тайма команда «бундестим» показала, что намерена играть первым номером, взяв мяч под контроль. Французы были против такого развития, подопечные Дешама высоко прессинговали и жестко шли в отбор мяча. Стартовая десятиминутка прошла без голевых моментов. Первый по-настоящему опасный удар случился на 17-ой минуте. Килиан Мбаппе правой ногой из штрафной плотно пробил в створ ворот, немецкий голкипер совершает первый сейв. Шла двадцатая минута, а французы уже повели в счете. Матс Хуммельс срезал мяч в свои ворота – 1:0. После пропущенного гола игроки сборной Германии побежали вскрывать плотную оборону соперника, но все безуспешно. Французские игроки спокойно оказывают сопротивление и с минимальным счетом завершают первый тайм.

Вторая половина встречи началась опасным моментом у французов. Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо из убойной позиции попадает в штангу. Стоит признать, Франция переигрывает немцев. Чуть позже Серж Гнабри создал опасный эпизод у ворот Уго Льориса, хлестко пробив чуть выше перекладины. На 67-ой минуте Мбаппе забивает красивейший по исполнению мяч, но гол сразу же отменили из-за офсайда. Ближе к завершению матча Иоахим Лёв делает первые замены, чтобы скорректировать тактику своей команды. Но это не приносит никого результата. Французский коллектив хорошо делает свое дело, временами угрожая воротам хозяев поля, и доводит матч до победы.

Таким образом, сборная Франции одержала победу над Германией в рамках I тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:0.