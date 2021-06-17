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Спорт17 июня 2021 0:01

Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 13 июня: сумеют ли сборные Дании и Украины набрать первые очки

«Комсомолка» собрала вашему вниманию календарь игр Евро-2020 по футболу на 17 июня
Игорь СОЛОВЬЕВ
Сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии.

Сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии.

Фото: REUTERS

В четверг, 17 июня, пройдет седьмой день главного турнира Евро-2020 по футболу.

Первый матч второго тура в группе C состоится в городе Бухарест, где сборная Украины встречается с командой из северной Македонии. Следующий матч зрители смогу наблюдать в Копенгагене. Датчане сразятся с одним из фаворитов соревнования сборной Бельгии. И завершает вечерний матч поединок между Нидерландами и Австрией в Амстердаме.

Любители футбольных матчей смогут в прямом эфире болеть за свою команду на телеканале Беларусь 5.

17 июня, четверг

Календарь игр Евро-2020 на 17 июня.

Календарь игр Евро-2020 на 17 июня.

Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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