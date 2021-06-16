Фотофакт. Посмотрели, как в Минске абитуриенты шли на первый день централизованного тестирования

В Беларуси началось централизованное тестирование
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Беларуси с 16 июня началось централизованное тестирование. Первым предметом, который сдают абитуриенты стал белорусский язык.
Мы посмотрели, как в Минске абитуриенты шли в учреждения образования на первый день централизованного тестирования.
Посмотрели, как в Минске абитуриенты шли на первый день централизованного тестирования
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Посмотрели, как в Минске абитуриенты шли на первый день централизованного тестирования
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Посмотрели, как в Минске абитуриенты шли на первый день централизованного тестирования
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Централизованное тестирование началось в 11 часов. Оно будет проводиться на базе 41 учреждения образования.
Белорусский язык планируют сдать 17,9 тысяч абитуриентов.
Посмотрели, как в Минске абитуриенты шли на первый день централизованного тестирования
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Посмотрели, как в Минске абитуриенты шли на первый день централизованного тестирования
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Посмотрели, как в Минске абитуриенты шли на первый день централизованного тестирования
Фото: Павел МАРТИНЧИК
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