Семь фактов о первом туре Евро-2020

Многие сборные перед игрой демонстрируют жест в поддержку BLM. Фото: REUTERS

ПЕРВЫЙ АВТОГОЛ В ИСТОРИИ ЕВРО

Во время матча открытия между сборными Италии и Турции был забит первый автогол в истории чемпионатов Европы. В свои ворота срезал мяч турецкий защитник Мерих Демираль. С этого начался разгром турецкой команды – 3:0.

Начало автоголам было положено. Польский голкипер Войцех Шченсны стал автором сразу двух антирекордов. Он не только забил в свои ворота. Его автогол - самый быстрый в истории Евро.

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ПЕРВОЕ УДАЛЕНИЕ ЕВРО-2020

Во время встречи между сборными Польши и Словакии полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 62-ой минуте заработал вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную. Польский футболист стал первым игроком, получившим красную карточку на Евро- 2020. Это удаление поляка повлияло на исход матча в пользу словаков.

СПАСЕНИЕ ЭРИКСЕНА И СЕНСАЦИЯ ОТ ФИННОВ

12 июня в Копенгагене завершился сенсационный поединок, где сборная Дании уступила Финляндии (0:1). Для финнов этот момент стал историческим, ведь ранее команда Суоми вообще не играла на финальных стадиях чемпионатов Европы, не говоря уже о победах.

Неприятным и шокирующим эпизодом этого матча стало ЧП с лидером датской команды Кристианом Эриксеном. Врачи реанимировали футболиста искусственным массажем сердца. Эриксен пришел в себя и был госпитализирован. Сейчас датский игрок чувствует себя хорошо. Из больницы он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

ГОЛ С ЦЕНТРА ПОЛЯ

В матче Шотландия – Чехия зрители смогли увидеть исторический гол в исполнении Патрика Шика. На 52-ой минуте чешский форвард заметил, что шотландский вратарь вышел далеко вперед от ворот, после чего ударил с расстояния более 40 метров и мяч залетел за спину голкипера в створ ворот. Также в этом матче нападающий «Байера» оформил первый дубль на Евро-2020.

РЕКОРДЫ РОНАЛДУ

Чемпионат Европы только начался, а Криштиану Роналду уже побил очередной рекорд, став лучшим бомбардиром за всю историю Евро. Португалец в матче со сборной Венгрии забил дважды и тем самым смог превзойти великое достижение, обойдя легенду Франции Мишеля Платини - на его счету 9 мячей.

СКАНДАЛ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ

Громкий инцидент произошел на матче между сборными Австрии и Северной Македонии. Нападающий Марко Арнаутович во время празднования гола оскорбил защитника соперника Эгзона Бейтулаи. Поводом нелестного высказывания стали политические мотивы. Ведь Арнаутович имеет сербские корни, в то время как Эгзон Бейтулаи – этнический албанец. После матча австрийский игрок извинился за свои слова, но УЕФА открыло дисциплинарное дело против Арнаутовича.

СБОРНЫЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВСТАВАТЬ НА КОЛЕНИ

Игроки многих сборных, вставая на колено перед игрой демонстрируют жест в поддержку BLM (Black Lives Matter). Но нашлись и противники этого движения как среди болельщиков, так и среди игроков. Фанаты порой освистывают преклонивших колено игроков. Сборные Хорватии, Шотландии, Чехии, России и Венгрии отказались вставать на колено, ссылаясь, что данный жест является провокационным и никак не поможет решить проблему с расизмом.