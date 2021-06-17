«Только пионов у меня - больше 400 сортов, а всего растений - более 3 тысяч видов»: минчанка превратила участок в 30 соток в настоящий ботанический сад

Марина Козловская собирает свою коллекцию больше двадцати лет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

C Мариной Козловской мы познакомились на Комаровке - женщина торговала такими яркими и ароматными пионами, что пройти мимо было решительно невозможно: цветы - феноменальные, а общительная продавец быстро забросала меня труднопроизносимыми названиями сортов.

- У меня на участке пионов - более четырехсот сортов, - не без вполне оправданной гордости рассказала Марина, - если хотите, приезжайте ко мне в гости, покажу.

Попадаешь во двор - как будто оказываешься в ботаническом саду Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пионы сами по себе прекрасны, ну а когда их, как обещают, 400 сортов - это, вероятно, просто восторг и что-то невероятное. В общем, в назначенное время «Комсомолка» в назначенном месте. Усадьба, где живет Марина хозяйка «миллиона пионов» (как выяснилось, и не только их) находится в черте Минска, в десяти-пятнадцати минутах езды от метро.

Нажимаем на звонок, установленный на надежном высоком заборе. Тишина. Никто не открываем. Делаем еще несколько попыток – тот же эффект. Неожиданно ворота распахиваются.

Хвоные деревья - увлечение сына Марины Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Здравствуйте, здравствуйте, была в дальней части участка - не слышала звонка, простите. Проходите, пожалуйста, - приглашает запыхавшаяся Марина.

Мы с фотографом входим во двор и… цепенеем: это настоящий ботанический сад, оранжерея. Рай на земле. Хвойные растения, кусты, чубушники, сакура ивы, невероятное количество хост, древовидные пионы. Глаза разбегаются, дух захватывает, голова - от обилия ароматов - начинает слегка кружиться!

Цветов на участке, кажется, миллион (может и больше!) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Здесь территория - около дома, это, что выращиваю, как говорится, для души, - рассказывает обаятельная Марина. - Рабочие, как я их называю, площади - это территория внутреннего двора, за домом. Туда я вас чуть позже проведу, но сначала - покажу то, что здесь, радует и глаз, и душу, - смеется Марина.

- Этот куст - кольквиция. Многие у нас думают, что он не зимует в Беларуси, но это не так: и цветет замечательно, и зимует великолепно. А это - елка белобока. Я по хвойным - слабо, они - увлечение сына. Вот здесь - бук триколор, скоро листья начнут окрашиваться, пойдет по ним яркая кайма. А это - один из красивейших клематисов, которые у нас зимуют. Сорт – «Кайзер»: махровые листья, очень красивая и относительно неприхотливая лиана. А вот это дерево - знаете?

- Честно, нет, никогда не видел.

- Это - Гинкго Билоба. Тут у меня розы, а вот это дерево - гледичия, мощное, вырастает до 30-40 метров в длину. Здесь - магнолии.

Рассказывать о своих растениях Марина может бесконечно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А что у вас в пруду около дома?

- Раньше там жили японские карпы кои. Они узнают хозяина. Но не так давно мы их продали - дорогой уход, корма. Много сил и времени занимали - зимой каждый день делали им лунку, чтобы поступал воздух… Очень сожалею, но продали. Сейчас в пруду растим редкие виды кувшинок… А еще там живут поющие лягушки.

Раньше в пруду жили карпы кои, а сейчас там выращивают редкие сорта кувшинок Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Этот участок – его площадь тридцать соток - от бабушки моего мужа. С ним мы, к слову, знакомы со школы. Бабушка здесь жила, был небольшой ветхий домик. Тоже любила пионы, но вся эта территория, которую вы сейчас видите, была раньше засажена картошкой, - говорит женщина. - Муж у меня был военным, мы долгое время жили в Польше. Потом, лет двадцать пять назад, вернулись в Беларусь. И как-то совместно приняли решение - обосноваться здесь, решили, что будем строить дом, тем более, что подрастал сын.

Число хост на участке Марины не поддается четкому подсчету Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марина проводит нас по «территории для души». Это настоящая экскурсия - успевай восхищаться!

- Это - пионы «Роуз харт», вяз «Жаклин Кеннеди», а за ним - тоже вяз, «evry day», - Марина совершенно точно знает каждый миллиметр своего семейного участка и может говорить о растениях бесконечно. - Вот тут сакура, если бы видели, как она цвела весной - здесь все в цветах было! Рядом - гортензии. А это - плодоносящая лещина Red Majestic.

Эти растения скоро обретут свое новое место жительства Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Всю свою жизнь я работала в общепите – прошла все: от официантки до администратора и выше - была завпроизводством. И вот примерно лет двадцать назад я задала себе вопрос: а чего хочу лично я? Куда я пойду, когда я состарюсь. Ну не буду же я в ресторане до конца своих лет, - смеется женщина. - И как-то, может даже и не совсем осознанно, интуитивно, меня уже тогда тянуло «в растения». И еще когда бабушка мужа была жива, я потихоньку стала собирать растения. Тогда, конечно, ни о какой коллекции редких видов даже и не задумывалась, собирала для себя. Но обращала внимание, главным образом, на редкие виды. А потом, ушла с работы - и с головой бросилась в это дело, которое очень скоро стало моим бизнесом. Все деньги, которые у меня были, все зарплаты мужа, наши сбережения - все это «засаживала» в растения. И покупала сразу дорогие. Погрузилась в тему - отсматривала растения до шестой климатической зоны, чтобы они у нас могли зимовать. В общем, с головой ушла в это дело, в эту, даже так скажу, практическую науку.

Растения Марина уже подготовила к продаже Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За разговорами мы оказываемся за домом: именно здесь у Марины те растения, которые идут на продажу.

Территория за домом - "рабочие площади" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вот тут - интересное растение: купина неопалимая. Обжигает руки, если до нее дотронуться, - будьте осторожны, предупреждает Марина. - У меня богатая коллекция хост. Сколько их? Не могу сказать точно, давно собираю, увлекаюсь недешевыми сортами.

- А сколько может стоить хоста?

- У меня от, скажем, 30 долларов до 200. Всего растений у меня - около трех тысяч. Пионов - сортов, как я говорила, около четырехсот. Есть огромная коллекция морозников, цветут – с марта месяца. Шикарные кусты! Если вы приедете ко мне, когда цветут морозники - то просто попадаете от такой красоты. Как-то пыталась сделать подобие инвентаризационной описи - составить строгий перечень растений коллекции, но забросила это дело. Но каждый куст, цветок - знаю, помню. Тренирую, можно сказать, память, - оптимизм Марины просто искрит.

Пионовый рай Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вот тут - пионовый рай, - говорит женщина.

И действительно: столько пионов в одном месте наверное трудно увидеть!

О пионах Марина знает почти все Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- «Джокер» - очень классный сорт, крупные цветы, дальше - «Принцесса Брайд», «Пинк Лимонад». Здесь у меня пионы коралловой группы, этот сорт, например, называется « Etched Salmon» - красивое раскрытие у него будет. А вот тут - еще одна моя гордость. Пион - «Владимир Дубров». Один из редких скакодубовских сортов. Был такой селекционер - Анатолий Скакодуб, родоначальник своей коллекции. Это коллекция в единичных экземплярах. У меня есть и сам сорт «Анатолий Скакодуб», но он поздний, еще его не видно. А вот «Владимир» уже начинает распускаться.

Сама красота! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Марина, а «Владимир Дубров» - тоже на продажу?

- Нет. Это моя частная коллекция. Я вам честно скажу, редкие сорта, которые очень трудно найти, я продаю. Но продаю определенным людям, которые в этом понимают и, разумеется, могут за них заплатить.

- Стесняюсь спросить, сколько будет стоить?

- «Владимир Дубров»? В районе 150 долларов корень, а «Анатолий Скакодуб» - дороже, $500.

В коллекции - большое количество очень редких растений Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока мы с фотографом осознаем ценовые предложения, сам собой рождается следующий вопрос.

Загляденье! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как случилось, что со временем ваше увлечение растениями переросло в бизнес?

- Сначала я собирала коллекцию для себя, и быстро поняла, что это очень затратно. И решила поставить дело на поток, чтобы оно себя окупало, а со временем стало приносить доход. Растения я продаю уже около двадцати лет, и у меня, конечно, за этот период времени, сформировался круг постоянных покупателей, коллекционеров. Часто приезжают девочки –ландшафтные дизайнеры, некоторые из них в растениях понимают пока недостаточно, я помогаю, консультирую, вместе подбираем то, что нужно для их конкретного проекта.

Аромат в саду такой, что слегка начинает кружиться голова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Растениями - кустами, саженцами, цветами (как срезанными, так и нет) Марина торгует, как уже говорилось, на центральном столичном рынке - «Комаровке», где ее место знает, наверное, каждый увлеченный садовод-любитель.

Пионы - самых разных расцветок Фото: Виктор ПАЖИТОК

- На рынке я работаю уже около 20 лет. Обычно выхожу в начале апреля и торгую до холодов, до начала ноября. Раньше, было как-то проще, сейчас, то ли возраст стал ощущаться и сказываться, то ли что, но стало гораздо сложнее. Иногда бы, кажется, и не поехала на рынок, но за месяц уже заплатила 560 рублей. Плюс налог. Жалко, если мое оплаченное место будет пустовать. Кроме того, у меня много растений, мне нужны продажи, нужен оборот денег – транспорт, бензин, это все требует постоянных вложений. Кроме того, нужно пополнять, обновлять коллекцию, - констатирует женщина.

Сорт каждого цветка хозяйка "ботанического сада" называет по памяти Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- По пионам - уже, правда, предел. Если бы мне еще тридцать соток дали - я бы продолжала, - смеется Марина. - Сейчас - пора пионов, пионовый рай. Я как коллекционер-производитель делаю у себя на участке срезку и привожу на свою точку их продавать. У меня справки- документы- налоги. Мешают перекупщики: они бегают по каким-то переходам и у бабушек за рубль-два скупают простые пионы. А потом пытаются торговать ими на рынке, говорят покупателям, что там, где работаю я с коллегами - очень дорого. Меня это не очень трогает - мои постоянные клиенты ко мне придут в любом случае, но это, все равно, разумеется, неприятно.

- Нетактично спрашивать, сколько денег приносит бизнес в месяц, но он, как я понимаю, окупаемый?

- Очень сложно спрогнозировать, какой будет выручка, прибыль. Слишком много факторов, которые влияют. По своим продажам в этом году скажу так: да, меньше, но жить можно и работать можно. У меня база клиентов. Люди, которые приходят ко мне, знают, что все растения я ращу сама, что они мной опробованы, они с удовольствием покупают, благодарят. Я довольна. Свою репутацию я зарабатывала двадцать лет. У меня разные категории покупателей. Люди более обеспеченные – хотят чего-то оригинального. Дорогие хосты, клены, пиончики, редкие кустарники. Такие люди покупают дорогой материал, чтобы это было отличительно, не так, как у всех.

Вид - впечатляющий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Кто-то помогает вам смотреть за вашим зеленым хозяйством? Одна прополка, наверное, занимает много времени.

- Нет, помощников у меня нет, все сама, муж и сын - спасибо им - они, что называется, на подхвате. Помогают. Прополка - на мне, каждый год покупаем чернозем, добавляем новой земли. Удобрение, в основном используем, простите, конский навоз. Если и применяю какие-то химические добавки, то, в основном недешевые импортные.

- Как все успеть и оставаться такой жизнерадостной?

- Встаю я пять утра. За час готовлю - первое, второе, третье, десерт. Готовлю я быстро и хорошо. Привожу себя в порядок. В 6.15 - мы выезжаем: специально, чтобы удобно было перевозить растения, купили микроавтобус. В 7 утра - муж меня выбрасывает на рынке. И начинается работа. Вечером - обратный круг: супруг в 6 вечера меня забирает, раньше в 7 забирал, сейчас, чувствую, становится мне сложнее столько работать, поэтому на час рабочий день сократила. Приезжаю домой, быстро ужинаем и я – в сад. Не поверите, достаточно пятнадцать-двадцать минут здесь покопаться, что-то прополоть - всю усталость, весь дневной негатив, накопленный стресс - все как рукой снимает.

В коллекции - около трех тысяч видов растений Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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