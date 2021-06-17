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Общество17 июня 2021 1:46

«Только пионов у меня - больше 400 сортов, а всего растений - более 3 тысяч видов»: минчанка превратила участок в 30 соток в настоящий ботанический сад

Некоторые пионы - очень редкие и стоят от 150 до 500 долларов
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
Марина Козловская собирает свою коллекцию больше двадцати лет

Марина Козловская собирает свою коллекцию больше двадцати лет

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

C Мариной Козловской мы познакомились на Комаровке - женщина торговала такими яркими и ароматными пионами, что пройти мимо было решительно невозможно: цветы - феноменальные, а общительная продавец быстро забросала меня труднопроизносимыми названиями сортов.

- У меня на участке пионов - более четырехсот сортов, - не без вполне оправданной гордости рассказала Марина, - если хотите, приезжайте ко мне в гости, покажу.

Попадаешь во двор - как будто оказываешься в ботаническом саду

Попадаешь во двор - как будто оказываешься в ботаническом саду

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пионы сами по себе прекрасны, ну а когда их, как обещают, 400 сортов - это, вероятно, просто восторг и что-то невероятное. В общем, в назначенное время «Комсомолка» в назначенном месте. Усадьба, где живет Марина хозяйка «миллиона пионов» (как выяснилось, и не только их) находится в черте Минска, в десяти-пятнадцати минутах езды от метро.

Нажимаем на звонок, установленный на надежном высоком заборе. Тишина. Никто не открываем. Делаем еще несколько попыток – тот же эффект. Неожиданно ворота распахиваются.

Хвоные деревья - увлечение сына Марины

Хвоные деревья - увлечение сына Марины

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Здравствуйте, здравствуйте, была в дальней части участка - не слышала звонка, простите. Проходите, пожалуйста, - приглашает запыхавшаяся Марина.

Мы с фотографом входим во двор и… цепенеем: это настоящий ботанический сад, оранжерея. Рай на земле. Хвойные растения, кусты, чубушники, сакура ивы, невероятное количество хост, древовидные пионы. Глаза разбегаются, дух захватывает, голова - от обилия ароматов - начинает слегка кружиться!

Цветов на участке, кажется, миллион (может и больше!)

Цветов на участке, кажется, миллион (может и больше!)

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Здесь территория - около дома, это, что выращиваю, как говорится, для души, - рассказывает обаятельная Марина. - Рабочие, как я их называю, площади - это территория внутреннего двора, за домом. Туда я вас чуть позже проведу, но сначала - покажу то, что здесь, радует и глаз, и душу, - смеется Марина.

- Этот куст - кольквиция. Многие у нас думают, что он не зимует в Беларуси, но это не так: и цветет замечательно, и зимует великолепно. А это - елка белобока. Я по хвойным - слабо, они - увлечение сына. Вот здесь - бук триколор, скоро листья начнут окрашиваться, пойдет по ним яркая кайма. А это - один из красивейших клематисов, которые у нас зимуют. Сорт – «Кайзер»: махровые листья, очень красивая и относительно неприхотливая лиана. А вот это дерево - знаете?

- Честно, нет, никогда не видел.

- Это - Гинкго Билоба. Тут у меня розы, а вот это дерево - гледичия, мощное, вырастает до 30-40 метров в длину. Здесь - магнолии.

Рассказывать о своих растениях Марина может бесконечно

Рассказывать о своих растениях Марина может бесконечно

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А что у вас в пруду около дома?

- Раньше там жили японские карпы кои. Они узнают хозяина. Но не так давно мы их продали - дорогой уход, корма. Много сил и времени занимали - зимой каждый день делали им лунку, чтобы поступал воздух… Очень сожалею, но продали. Сейчас в пруду растим редкие виды кувшинок… А еще там живут поющие лягушки.

Раньше в пруду жили карпы кои, а сейчас там выращивают редкие сорта кувшинок

Раньше в пруду жили карпы кои, а сейчас там выращивают редкие сорта кувшинок

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Этот участок – его площадь тридцать соток - от бабушки моего мужа. С ним мы, к слову, знакомы со школы. Бабушка здесь жила, был небольшой ветхий домик. Тоже любила пионы, но вся эта территория, которую вы сейчас видите, была раньше засажена картошкой, - говорит женщина. - Муж у меня был военным, мы долгое время жили в Польше. Потом, лет двадцать пять назад, вернулись в Беларусь. И как-то совместно приняли решение - обосноваться здесь, решили, что будем строить дом, тем более, что подрастал сын.

Число хост на участке Марины не поддается четкому подсчету

Число хост на участке Марины не поддается четкому подсчету

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марина проводит нас по «территории для души». Это настоящая экскурсия - успевай восхищаться!

- Это - пионы «Роуз харт», вяз «Жаклин Кеннеди», а за ним - тоже вяз, «evry day», - Марина совершенно точно знает каждый миллиметр своего семейного участка и может говорить о растениях бесконечно. - Вот тут сакура, если бы видели, как она цвела весной - здесь все в цветах было! Рядом - гортензии. А это - плодоносящая лещина Red Majestic.

Эти растения скоро обретут свое новое место жительства

Эти растения скоро обретут свое новое место жительства

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Всю свою жизнь я работала в общепите – прошла все: от официантки до администратора и выше - была завпроизводством. И вот примерно лет двадцать назад я задала себе вопрос: а чего хочу лично я? Куда я пойду, когда я состарюсь. Ну не буду же я в ресторане до конца своих лет, - смеется женщина. - И как-то, может даже и не совсем осознанно, интуитивно, меня уже тогда тянуло «в растения». И еще когда бабушка мужа была жива, я потихоньку стала собирать растения. Тогда, конечно, ни о какой коллекции редких видов даже и не задумывалась, собирала для себя. Но обращала внимание, главным образом, на редкие виды. А потом, ушла с работы - и с головой бросилась в это дело, которое очень скоро стало моим бизнесом. Все деньги, которые у меня были, все зарплаты мужа, наши сбережения - все это «засаживала» в растения. И покупала сразу дорогие. Погрузилась в тему - отсматривала растения до шестой климатической зоны, чтобы они у нас могли зимовать. В общем, с головой ушла в это дело, в эту, даже так скажу, практическую науку.

Растения Марина уже подготовила к продаже

Растения Марина уже подготовила к продаже

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За разговорами мы оказываемся за домом: именно здесь у Марины те растения, которые идут на продажу.

Территория за домом - "рабочие площади"

Территория за домом - "рабочие площади"

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вот тут - интересное растение: купина неопалимая. Обжигает руки, если до нее дотронуться, - будьте осторожны, предупреждает Марина. - У меня богатая коллекция хост. Сколько их? Не могу сказать точно, давно собираю, увлекаюсь недешевыми сортами.

- А сколько может стоить хоста?

- У меня от, скажем, 30 долларов до 200. Всего растений у меня - около трех тысяч. Пионов - сортов, как я говорила, около четырехсот. Есть огромная коллекция морозников, цветут – с марта месяца. Шикарные кусты! Если вы приедете ко мне, когда цветут морозники - то просто попадаете от такой красоты. Как-то пыталась сделать подобие инвентаризационной описи - составить строгий перечень растений коллекции, но забросила это дело. Но каждый куст, цветок - знаю, помню. Тренирую, можно сказать, память, - оптимизм Марины просто искрит.

Пионовый рай

Пионовый рай

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вот тут - пионовый рай, - говорит женщина.

И действительно: столько пионов в одном месте наверное трудно увидеть!

О пионах Марина знает почти все

О пионах Марина знает почти все

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- «Джокер» - очень классный сорт, крупные цветы, дальше - «Принцесса Брайд», «Пинк Лимонад». Здесь у меня пионы коралловой группы, этот сорт, например, называется « Etched Salmon» - красивое раскрытие у него будет. А вот тут - еще одна моя гордость. Пион - «Владимир Дубров». Один из редких скакодубовских сортов. Был такой селекционер - Анатолий Скакодуб, родоначальник своей коллекции. Это коллекция в единичных экземплярах. У меня есть и сам сорт «Анатолий Скакодуб», но он поздний, еще его не видно. А вот «Владимир» уже начинает распускаться.

Сама красота!

Сама красота!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Марина, а «Владимир Дубров» - тоже на продажу?

- Нет. Это моя частная коллекция. Я вам честно скажу, редкие сорта, которые очень трудно найти, я продаю. Но продаю определенным людям, которые в этом понимают и, разумеется, могут за них заплатить.

- Стесняюсь спросить, сколько будет стоить?

- «Владимир Дубров»? В районе 150 долларов корень, а «Анатолий Скакодуб» - дороже, $500.

В коллекции - большое количество очень редких растений

В коллекции - большое количество очень редких растений

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока мы с фотографом осознаем ценовые предложения, сам собой рождается следующий вопрос.

Загляденье!

Загляденье!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как случилось, что со временем ваше увлечение растениями переросло в бизнес?

- Сначала я собирала коллекцию для себя, и быстро поняла, что это очень затратно. И решила поставить дело на поток, чтобы оно себя окупало, а со временем стало приносить доход. Растения я продаю уже около двадцати лет, и у меня, конечно, за этот период времени, сформировался круг постоянных покупателей, коллекционеров. Часто приезжают девочки –ландшафтные дизайнеры, некоторые из них в растениях понимают пока недостаточно, я помогаю, консультирую, вместе подбираем то, что нужно для их конкретного проекта.

Аромат в саду такой, что слегка начинает кружиться голова

Аромат в саду такой, что слегка начинает кружиться голова

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Растениями - кустами, саженцами, цветами (как срезанными, так и нет) Марина торгует, как уже говорилось, на центральном столичном рынке - «Комаровке», где ее место знает, наверное, каждый увлеченный садовод-любитель.

Пионы - самых разных расцветок

Пионы - самых разных расцветок

Фото: Виктор ПАЖИТОК

- На рынке я работаю уже около 20 лет. Обычно выхожу в начале апреля и торгую до холодов, до начала ноября. Раньше, было как-то проще, сейчас, то ли возраст стал ощущаться и сказываться, то ли что, но стало гораздо сложнее. Иногда бы, кажется, и не поехала на рынок, но за месяц уже заплатила 560 рублей. Плюс налог. Жалко, если мое оплаченное место будет пустовать. Кроме того, у меня много растений, мне нужны продажи, нужен оборот денег – транспорт, бензин, это все требует постоянных вложений. Кроме того, нужно пополнять, обновлять коллекцию, - констатирует женщина.

Сорт каждого цветка хозяйка "ботанического сада" называет по памяти

Сорт каждого цветка хозяйка "ботанического сада" называет по памяти

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- По пионам - уже, правда, предел. Если бы мне еще тридцать соток дали - я бы продолжала, - смеется Марина. - Сейчас - пора пионов, пионовый рай. Я как коллекционер-производитель делаю у себя на участке срезку и привожу на свою точку их продавать. У меня справки- документы- налоги. Мешают перекупщики: они бегают по каким-то переходам и у бабушек за рубль-два скупают простые пионы. А потом пытаются торговать ими на рынке, говорят покупателям, что там, где работаю я с коллегами - очень дорого. Меня это не очень трогает - мои постоянные клиенты ко мне придут в любом случае, но это, все равно, разумеется, неприятно.

- Нетактично спрашивать, сколько денег приносит бизнес в месяц, но он, как я понимаю, окупаемый?

- Очень сложно спрогнозировать, какой будет выручка, прибыль. Слишком много факторов, которые влияют. По своим продажам в этом году скажу так: да, меньше, но жить можно и работать можно. У меня база клиентов. Люди, которые приходят ко мне, знают, что все растения я ращу сама, что они мной опробованы, они с удовольствием покупают, благодарят. Я довольна. Свою репутацию я зарабатывала двадцать лет. У меня разные категории покупателей. Люди более обеспеченные – хотят чего-то оригинального. Дорогие хосты, клены, пиончики, редкие кустарники. Такие люди покупают дорогой материал, чтобы это было отличительно, не так, как у всех.

Вид - впечатляющий

Вид - впечатляющий

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Кто-то помогает вам смотреть за вашим зеленым хозяйством? Одна прополка, наверное, занимает много времени.

- Нет, помощников у меня нет, все сама, муж и сын - спасибо им - они, что называется, на подхвате. Помогают. Прополка - на мне, каждый год покупаем чернозем, добавляем новой земли. Удобрение, в основном используем, простите, конский навоз. Если и применяю какие-то химические добавки, то, в основном недешевые импортные.

- Как все успеть и оставаться такой жизнерадостной?

- Встаю я пять утра. За час готовлю - первое, второе, третье, десерт. Готовлю я быстро и хорошо. Привожу себя в порядок. В 6.15 - мы выезжаем: специально, чтобы удобно было перевозить растения, купили микроавтобус. В 7 утра - муж меня выбрасывает на рынке. И начинается работа. Вечером - обратный круг: супруг в 6 вечера меня забирает, раньше в 7 забирал, сейчас, чувствую, становится мне сложнее столько работать, поэтому на час рабочий день сократила. Приезжаю домой, быстро ужинаем и я – в сад. Не поверите, достаточно пятнадцать-двадцать минут здесь покопаться, что-то прополоть - всю усталость, весь дневной негатив, накопленный стресс - все как рукой снимает.

В коллекции - около трех тысяч видов растений

В коллекции - около трех тысяч видов растений

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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