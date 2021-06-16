Лето-2021 в Верхнем городе Минска: только два национальных праздника, зато восемь вечеров «Классики у Ратуши»

Так плотно, плечо к плечу, этим летом зрителям фестиваля "Классика у Ратуши" стоять небезопасно. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Праздники национальных культур в Верхнем городе всегда были очень популярны у минчан. В доковидном 2019-м их состоялось 17, нынче только два. Один из них День многонациональной России уже состоялся 12 июня, а праздник молдавской культуры ждем 21 августа.

Популярного джазового фестиваля в афише летнего музыкально-туристического сезона тоже нет. Но увеличилось до восьми число концертов фестиваля «Классика у Ратуши», который начнется 17 июля и будет проходить каждый выходной вплоть до 4 сентября. Об участии в нем уже заявили государственный симфонический оркестр Беларуси, Президентский оркестр, такие творческие коллективы, как капелла «Сонорус», оркестры «Немига», «Минск-классик».

В июне и в июле в Верхнем городе впервые проходит проект «Театральные вечера у Ратуши», в котором принимают участие актеры минских театров. Ближайшие показы состоятся 19 и 26 июня с 16.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00. А еще все лето по субботам с 20.00 до 22.00 во дворике отеля «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 6) – ставшие традиционными кинопоказы проекта Open air cinema.