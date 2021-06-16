Для киноманов, интеллектуалов и не только: что интересного появилось на VOKA?

С этого месяца пользователям доступны не просто новые наименования фильмов или сериалов – для них открылись целые коллекции кинохитов от студии 20th Century Studios. А если мозг устал отдыхать и вместо шоу и передач развлекательного характера требует более серьезной нагрузки, разнообразную пищу для ума теперь можно найти среди познавательного контента от компании Curiosity Stream и телеканала «Дождь». Мы решили поискать самые интересные новинки и рассказать о них читателям kp.by.

Студии 20th Century Studios принадлежат права на многие популярные кинофраншизы – от «Звездных войн» и «Людей Икс» до «Крепкого орешка» и «Планеты обезьян». В коллекции, доступ к которой получили пользователи VOKA, помимо этих фильмов, есть несколько сотен разных картин разных лет – с 1957 года и до настоящего времени. Так что это отличная возможность расширить свой кинематографический кругозор – и даже в каком-то роде воскресить историю. Например, посмотреть легендарную «Клеопатру» 1962 года с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном и понаблюдать, как между между звездными исполнителями главных ролей в этом фильме вспыхивает не киношный, а самый настоящий роман. Или увидеть Одри Хепберн в образе обаятельной похитительницы произведений искусства в комедии «Как украсть миллион» (1966 г.). А если вы считаете, что Киану Ривз открыл секрет вечной молодости, то посмотрите «Скорость» 1994 года – актер тогда все же выглядел немного моложе, чем сейчас, или нам просто показалось?..

Из более свежих фильмов в коллекции от студии 20th Century Studios на VOKA можно отметить оскароносные «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Величайший шоумен» с поющим и танцующим Хью Джекманом и «Логан» с ним же в роли постаревшего Россомахи, спортивную драму «Форд против Феррари» или семейный приключенческий фильм «Зов предков», где компанию очаровательному компьютерному псу Баку составляет самый что ни на есть настоящий Харрисон Форд, а действие разворачивается на фоне прекрасных и опасных пейзажей Аляски.

Многие фильмы от этой студии пользователи видеосервиса могут приобрести для просмотра по требованию – за разовую плату. Стоит отметить, что стоимость доступа к контенту по запросу теперь составляет 6,9 рубля вместо 9,9.

Провести время перед телевизором с пользой для кругозора позволят циклы лекций и научно-познавательных передач от компании Curiosuty Stream. Инновации и изобретения, законы природы и межпланетные путешествия, исторические события и варианты развития будущего – в этом разнообразии найдется что-то новое и неожиданное даже для самых любознательных.

Особенно рекомендуем сериал «Пытливые умы»: пожалуй, нет такого вопроса, на который авторы не попытались бы найти ответ за три года существования проекта. Так что если вы хотите разобраться с тем, почему мужчины лысеют или что такое квантовая запутанность, – включайте и смотрите. Будет не только интересно, но и весело: даже самые сложные темы ведущие умудряются подать с юмором.

Если хочется более серьезного подхода и обсуждения более глобальных проблем человечества, обратите внимание на лекции Curiosity Stream. Своими взглядами и знаниями в них делятся не много ни мало лучшие мыслители нашего времени и эксперты из разных областей.

И, раз уж этим летом о далеких путешествиях и экзотических странах вновь остается лишь мечтать, в качестве альтернативы предлагаем оказаться в красивейших уголках мира, от Венеции до каньонов Колорадо, с циклом передач «Земля: музыка живой природы».

Образовательный контент на VOKА пополнился и лекциями от российского телеканала «Дождь». Ученые, искусствоведы, бизнесмены, фотографы, музыканты, психологи и другие эксперты поднимают актуальные темы, отвечают на вопросы зрителей в студии, но главное – простым и доступным языком рассказывают о том, что близко и интересно для них самих.

Если вам интересен свежий взгляд на мировую литературу и симпатичен известный поэт, литературовед и критик Дмитрий Быков, то рекомендуем посмотреть его циклы «Нобель» и «Сто лекций с Дмитрием Быковым». А в передаче «Как все начиналось» с Михаилом Козыревым вы сможете погрузиться в воспоминания о 90-х годах XX века – эпохе, во многом определившей наше настоящее. Или посмотреть лучшие интервью с самыми интересными собеседниками корреспондентов «Дождя» разных лет в цикле «Человек под Дождем».

Как смотреть?

Весь контент видеосервиса VOKA, включая недавние обновления, доступен по подписке «Все включено», которую с 17 июня можно подключить по новой стоимости – за 13,90 рубля в месяц.

Это лишь краткие перечень новинок на VOKA: видеосервис продолжает расширять список доступного пользователям контента, снимать собственные шоу и передачи, транслировать самые яркие спортивные, музыкальные и культурные события. Так что провести лето перед телевизором – не такая уж плохая идея: надо только знать, где искать все самое интересное!