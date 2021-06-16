Сборная России одержала победу над финнами и заработала первые очки на Евро-2020: что произошло во время матча на чемпионате Европы по футболу

Сборная России одержала победу над Финляндией. Фото: REUTERS

16 июня сборная России сыграла в Санкт-Петербурге с Финляндией во втором туре группового раунда Евро-2020.

В первом матче команда Станислава Черчесова провела не лучший по исполнению матч с бельгийцами. «Красные дьяволы» одержали легкую и простую победу над россиянами (3:0). Было заметно, как подопечным Черчесова было сложно соперничать с мощным соперником и фаворитом нынешнего турнира. Яркими игроками в составе российской сборной в первом матче стали защитники «Спартака» Георгий Джикия и «ЦСКА» Марио Фернандес. Предстоящая игра с финнами станет проверкой для России, сможет ли сборная рассчитывать на успешный выход в плей-офф.

Представители Финляндии сенсационно обыграли датчан в Копенгагене (1:0). Футболисты «Суоми» за весь матч совершили единственный и решающий удар. Автором единственного гола стал Йоэль Похьянпало. Финны впервые в истории пробились в финальную сетку большого турнира. Теперь у финской сборной есть все шансы, чтобы побороться за путевку в следующий раунд Евро-2020.

Ранее эти сборные уже встречались не раз. Последние встречи состоялись во время отборочной квалификации на ЧМ 2010. Тогда Россия дважды обыграла финнов с одинаковым счетом – 3:0. В матче Россия-Финляндия букмекеры отдают уверенное предпочтение россиянам.

Перед стартом игры в составе российской национальной команды произошли кадровые изменения – ворота занял Матвей Сафонов, и с первых минут на поле сыграет полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук.

Матч только начался, а уже на 3-ей минуте Йоэль Похьянпало после навеса отправляет мяч в сетку, но здесь вмешался VAR. После проверки гол отменили, финский нападающий забивает из офсайда. На 10-ой минуте убойный момент упускает Магомед Оздоев, пробив с угла вратарской выше ворот. Старт получился активным и бодрым. Российские игроки предпочитают играть навесами на Дзюбу. На 24-ой минуте случился неприятный эпизод, Марио Фернандес неудачно приземлился на газон. Серьезная потеря в составе России, вместо травмированного Фернандеса выходит защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. На 37-ой минуте прошла опасная атака в исполнении сборной России. Кузяев мощно прострелил вдоль ворот, но Караваев не попал по мячу и влетел в штангу. Надо отметить, преимуществом владеет команда Станислава Черчесова. Главным итогом первого тайма стал красивый гол Алексея Миранчука. Игрок «Аталанты» грамотно раскачал защитника и положил мяч по дуге в дальний угол. На перерыв команды уходят со счетом 1:0 в пользу России.

Во второй половине встречи Пукки Теему выскочил на ворота Матвея Сафонова, но мяч летит мимо ворот. Ответная атака прошла в исполнении Александра Головина, который пробил рядом со штангой. Стоит отметить, Финляндия начало второго тайма проводит лучше. На 72-ой минуте в игру вступает Градецки. Вратарь финской сборной отбивает фантастический удар Кузяева. При этом россияне глубоко обороняются. Оставалось немного времени до завершения, обе сборные действовали крайне аккуратно. Последние минуты не запомнились ничем выдающимся и на этом игра завершилась.

Таким образом, сборная России одержала победу над Финляндией в рамках II тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:0. Команда Станислава Черчесова добывает первые три очка.