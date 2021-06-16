Что произошло после матча Россия-Финляндия

Миранчук - автор победного гола. Фото: reuters

Сборная России с огромный трудом, но все-таки добыла победу над финнами 1:0. Хотя симпатии игра команды Черчесова не вызвала. Было бы не удивительно, если бы матч закончился вничью или в пользу финнов. А ведь эта команда впервые участвует в Евро и перед его началом имела самый низкий рейтинг букмекеров.

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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва сказал, что гордится своей командой и добавил:

"Мы хорошо защищались и показали лучшую игру по сравнению с матчем против Дании. Нам не удалось забить, но у нас были хорошие моменты: где-то чуть-чуть промазали, где-то защитники заблокировали удар. Игра была достаточно равной".

Финн Похьянпало забил уже на 3-й минуте, но гол отменил VAR – офсайт, который может увидеть только техника.

В соцсетях пошутили, что вот он – первый итог встречи Путин-Байден.

Победу россияне получили благодаря индивидуальному мастерству Алексея Миранчука. Он сказал uefa.com:

"Да, я забил хороший гол, но это неважно. Важно, что мы выполнили поставленную задачу, выиграли игру, набрали нужные нам три очка и теперь хотим двигаться дальше. На турнире собрались сильные команды, нужно концентрироваться на каждом следующем матче".

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов наверняка получит порцию критики из-за уровня игры его команды, но ему есть что ответить – результат на табло.

"Игроки сегодня действительно были единой командой. Они сделали то, что требовалось, и добились победы. Выбранная схема, думаю, была правильной. Чтобы взломать защиту соперника, нам нужно было использовать фланги, так мы и сделали. План сработал", - подвел итог Черчесов.

В первом матче россиян травму, не позволившую продолжить турнир, получил защитник Жирков. Сегодня травмировался еще один защитник Марио Фернандес. После неудачного падение его унесли с поля на носилках.

Из сборной России пришла весть, что повреждения позвоночника не зафиксировано и Марио присоединился к команде. Но вот сыграет ли он в ближайшем матче против датчан, не сообщается.

Василий Уткин, который нынче блогер так прокомментировал игру России в телеграм-канале. В частности он прошелся по Дзюбе:

С победой! (...) Результат удовлетворительный, не более. Игра жутковатая. Я думал, что Дзюба легко разломает оборону финнов. Мне запомнились из недавнего слова, по-моему, Аршавина, который говорил об Артеме следующее: просто удивительно, как он сохраняет свою форму третий сезон подряд. И я в это поверил. Но после двух игр на Евро мне кажется, что мысль эта, увы, ошибочна. Потому что судим мы об этой форме Дзюбы в основном по играм в России. То есть просел сам критерий".

Дзюба, кстати, не может забить за сборную уже пять матчей подряд.

Сборная России набрала три очка и опережает финнов с таким же количеством баллов за счет победы в личной встрече.

Завтра Дания играет против Бельгии. В последнем туре Россия встретится в Копенгагене с Данией. Если бельгийцы свои матчи выиграют, то в Копенгагене россиянам для выхода в плей-офф может хватить ничьей.

Факты от УЕФА:

- Россия прервала серию из шести матчей без побед в финальной стадии Евро.

- Сборная России выиграла у финнов все пять матчей при разнице забитых и пропущенных мячей 16:1.

- Россия забивала в первом тайме во всех пяти матчах с Финляндией.

- Миранчук забил шестой гол за сборную и первый - с ноября 2019 года, когда огорчил Сан-Марино.

- В девяти последних поединках финальной стадии Евро сборная России лишь однажды забила больше одного мяча.