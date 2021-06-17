Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 июня 2021 года: в Беларуси начались испытания собственной вакцины , а в Японии стали продавать съедобные маски

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 июня 2021 года: в Беларуси начались испытания собственной вакцины от коронавируса, а в Японии стали продавать съедобные маски. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

По последним данным, в Беларуси заболели 407 748 человек. Прирост за сутки в этот раз – 887 человек, это больше, чем сутками ранее. За сутки снова умерли 11 человек – снова суточный рекорд. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 3 006 человек. Количество выздоровевших за сутки – 964 человека.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немного замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 377 тысяч зараженных в сутки. Число ежедневных смертей тоже чуть-чуть идет вниз – в среднем с сутки сейчас умирает около 8,9 тысяч человек. Рекордсмен – Бразилия, там за сутки умерли 2760 человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,84 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу, Англии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 74 626 человек, в Литве – 4 349, в Латвии – 2 464, в Украине – 51 769 человек.

В Беларуси начались испытания собственной вакцины от коронавируса

Ученые уже выбрали тип вакцины и начали испытания на животных. Как только будет понятно, что вакцина безопасна, не вызывает побочных реакций и работает – провоцирует выработку вируснейтрализующих антител – дальше приступят к доклиническим испытаниям на разных животных.

Дальше – клинические испытания на людях, состоящие из трех фаз. Специалисты будут отслеживать, как вырабатывается иммунитет, проверяется токсичность вакцины, аллергические реакции и другие параметры. Третья фаза клинических испытаний самая длительная.

Именно на этой фазе определяется эффективность разработанной вакцины: препарат вводят большой группе людей, без отбора, но на определенной территории (чтобы зафиксировать, какая доля вакцинированных защищена по сравнению с теми, кто не делал прививку).

-Разработку первого опытного образца непосредственно препарата планируем завершить к осени. А в 2022 году приступить к ее производству и в массовом порядке иммунизировать население, – поделился планами заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Анатолий Красько.

Он также отметил, что при создании белорусской вакцины наши ученые активно обменивались опытом с зарубежными коллегами, в первую очередь – из России, США, специалистами ВОЗ.

В Японии предлагают съедать защитные маски – их начали делать из хлеба

В Японии начали делать защитные маски из весьма неожиданного материала. Для изготовления масок там придумали применять традиционную японскую выпечку, в состав которой входит дыня. Изобретатели утверждают, что хлеб защищает от капель и брызг не хуже тканых материалов.

Пробную партию съедобных масок, поступивших в продажу, раскупили моментально. Комплект из пяти съедобных масок продавался за 16 долларов.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 июня 2021 года: в Беларуси начались испытания собственной вакцины от коронавируса, а в Японии стали продавать съедобные маски Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Заболеете через 4-5 дней. Медики сообщили о сокращении инкубационного периода COVID-19

Инкубационный период коронавируса стал короче. Теперь симптомы болезни начинают проявляться спустя четыре-пять дней после инфицирования, сообщил главврача одной из московских больниц Денис Проценко.

При этом Денис Проценко не считает, что клиническая картина заболевания ковидом заметно изменилась. Медик отметил, что, судя по статистике за полтора года пандемии, иммунитет к ковиду после перенесенной болезни сохраняется около девяти месяцев. По истечении этого срока главврач советует вакцинироваться.

Ранее сообщалось о том, что основные симптомы COVID-19 поменялись – теперь стоит провериться на наличие коронавируса при боли в горле, насморке, головных болях.

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