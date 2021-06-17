Панды из пенопласта, скрипач из чурочек, плюшевый лев и розовый заяц на дереве: каким народным искусством радуют минские дворы

Минское народное творчество. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Немало минчан по зову сердца высаживают во дворах цветы и следят за чистотой у подъездов. Но есть особый вид дворового искусства - украшение газонов мягкими игрушками, а то и резными поделками. Кто-то скажет, что это портит атмосферу двора и выглядит приветом из СССР. Но есть и те, кто поддерживает такие увлечения. Соседи довольны рвению энтузиастов. «Все лучше, чем голый пустой двор», - говорят люди.

Пенопластовые фигуры животных обосновались во дворе на улице Седых. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Те, которые хвалили меня, поумирали, а новые - ни рыба, ни мясо»

Так, в одном из дворов по улице Седых расположилась настоящая галерея народного творчества. Здесь, кажется, более сотни скульптур из пенопласта. Некоторые из них выглядят довольно угрожающе.

- Однако, все равно находятся люди, готовые стащить что-нибудь себе, - говорит автор работ Анатолий Владимирович.

Пенопластовая скульптура медведя. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Он делает скульптуры из пенопласта с 2002 года. Сколько их?

- Никогда и не считал, - говорит собеседник. - Когда-то, году в 2001-м, отдыхал на водохранилище Птичь. Заехал там в кафе и увидел фигуру аиста. И мне так захотелось тоже сделать своего аиста! А из чего? Глину месить? Так где ее брать? Дерево резать тоже не могу. Под руки попался пенопласт. Легко обрабатывается, не гниет, воды не боится. Вот так и родился первый аист. В общем, понравилось. А теперь, как увижу пенопласт, душа горит!

Первой скульптурой Анатолия Владимировича был аист. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анатолий Владимирович бережно ухаживает за своими скульптурами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заяц-силач пугает нежеланных гостей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За скульптурами мужчина ухаживает сам.

- Иногда соседка помогает траву полоть. Вон сколько ее наросло по такой погоде. Как-то чебурашку украли, так сделал по новой. Потом два аиста украли - тоже сделал по новому. Приходится постоянно следить за садом.

Пенопластовая экспозиция Анатолия Владимировича. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А как к вашему творчеству относятся местные жители?

- Те, которые хвалили меня, поумирали, а новые - ни рыба, ни мясо. Дети, правда, иногда останавливаются посмотреть. Им же интересно…

Скульптуры Анатолия Владимировича. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На деревьях тоже хватает хищников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Гляжу - оригинальные чурки. Сделал из них скрипача»

На бульваре Толбухина есть двор за которым уже около 20 лет тщательно следит местный житель Михаил Аркадьевич. Он тут высадил деревья, сделал клумбы со скульптурами.

- Я в этом доме живу лет 20 двадцать, наверное. Когда переехал сюда, двор был вытоптан настолько, что и травинки не было. Постепенно начал высаживать во дворе растения. Эта сирень, скажем. Тут где-то лишь отростки были, но я выкопал - и все прижилось хорошо. Сосед говорит, что у меня рука легкая. И так постепенно засадил весь двор. Было время, даже землю для посадки ведрами во двор носил.

Михаил Аркадьевич следит за чистотой своего двора. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Двор на Толбухина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первая скульптура, вспоминает Михаил Аркадьевич, была деревянная прялка. Правда, ее вскоре украли.

- Потом, после прялки, как-то увидел, что недалеко деревья пилили. Гляжу - оригинальные чурки. И у меня мелькнула мысль из этих чурок сделать скрипача. Он по сей день стоит. А мягкие игрушки появились экспромтом без моего участия - смотрю как-то, а у скрипача уже лев стоит и тигр. Потом появился жираф, а в том году принесли куклу.

Деревянный скрипач. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Михаил Аркадьевич признается: когда возится в клумбе, бывает, от кого-нибудь услышит, мол, больше делать нечего.

- Я на это не обращаю внимания - говорит минчанин. - В основном, слышу, что молодец. Для мужчин это редкий случай, чтобы так цветами занимался, клумбами... Бальзам на душу льют.

Творчество Михаила Аркадьевича. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Безглазый лев выглядит жутковато. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Таких творческих дворов в Минске десятки. Например, на улице Вирской буйство цветов соседствует с мягкими игрушками, которые расположились на деревьях и пеньках. Есть даже импровизированный пруд из ванны и камней.

Часто для пожилых людей, которые живут в городе, уход за своим маленьким огородом или клумбой у дома - возможность сохранять активность и верить, что их работа приносит радость и окружающим.

Импровизированный пруд. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Двор на улице Вирская. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Активные бабушки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Буйство цветов соседствует с мягкими игрушками. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Местные музыканты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот «чароўны кут» на улице Куйбышева. Домик тут сделан с большой любовью – на нем и резные украшения, и масса мельчайших деталей в избушке. Вокруг расставлены все те же мягкие и пластиковые игрушки. Можно долго рассматривать все детали и, конечно, кто-то скажет: “Много выброшенных игрушек. Пластик вокруг. Все это выглядит страшно!" А кто-то пройдет и улыбнется такому творчеству. Однако факт остается фактом - дворовое искусство живет и процветает.

Сказочный домик на улице Куйбышева. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Деревянный домик во дворе на Куйбышева. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Народное творчество в минских дворах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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