Итальянский форвард Иммобиле посвятил гол на Евро-2020 погибшим детям: что произошло после матча Италия - Швейцария 16 июня

Италия ликует после победы над Швейцарией. Фото: gazzetta.it

Сборная Италии во второй раз подряд выиграла 3:0 и пока производит впечатление наиболее сыгранной и сильной команды этого чемпионата. «Ты прекрасна» - с таким заголовком вышла утренняя «Gazzetta dello Sport» после матча 16 июня на Евро-2020. Кстати, Cпециально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены + FreeBet. ЕВРО здесь с Parimatch.

В Риме дважды забил полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли, а победную точку поставил форвард «Лацио» Чиро Иммобиле.

Мануэль Локателли был счастлив как никогда: "Я очень горжусь этой наградой (лучший игрок матча. Ред.), но хочу разделить ее со всеми товарищами. Я думаю, что у нас замечательная команда. Первый гол я посвятил семье. После передачи на Берарди я тоже побежал к воротам, потому что хорошо знаю, что в таких ситуациях он обязательно что-то придумает. Второй гол я посвятил всем болельщикам Италии, потому что мы играем, чтобы снова сделать их счастливыми", - сказал он uefa.com

Как видите, после матча итальянцы не только говорили о своей игре, они в полном смысле слова вели себя как игроки национальной команды.

"Я хотел бы посвятить свой гол Даниилу и Давиду, двум ангелам, которых больше нет, - сказал Чиро gazzetta.it. - Мы гордимся тем, что можем посвятить им эту победу. Мы хотели присутствовать на похоронах, но не смогли это сделать из-за ковидных ограничений".

Речь идет о ЧП, произошедшем 13 июня в муниципалитете Ардеа в пригороде Рима. 35-летний мужчина открыл стрельбу из пистолета по людям, которые находились на улице. Были убиты игравшие перед домом братья в возрасте 3 и 8 лет, а также проезжавший мимо на велосипеде пожилой мужчина.

Главный тренер Роберто Манчини на вопрос, кому посвящает победу, ответил: «Всем, кто страдает даже в этот момент».

В этой же группе Уэльс победил Турцию 2:0 и с 4 очками вышел на второе место. Италия, набрав 6 очков, досрочно обеспечила себе место в 1/8 финала.

В последнем туре Скуадра Адзурра играет против Уэльса. Чтобы занять первое место, итальянцам будет достаточно ничьей. А победитель этой группы в плей-офф выходит на вторую команду группы С, где играют Нидерланды, Австрия, Украина и Северная Македония.

КСТАТИ

Факты о сборной Италии:

- В последних девяти матчах групповых этапов Евро Италия пропустила только три мяча

- Италия одержала 10 сухих побед подряд, забив при этом 31 мяч

- Итальянцы не проигрывают в 29 матчах подряд. Последнее поражение они потерпели в сентябре 2018 года от Португалии.

- Италия забивает два или больше мячей в 10 матчах подряд