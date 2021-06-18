Расписание матчей Евро-2020 18 июня 2021 года: Хорватия готовится к Чехии

Главный тренер Хорватии Златко Далич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С каждым днем чемпионат Европы по футболу становится все более интересным и привлекательным. Сборные сражаются и стараются добирать необходимые очки для выхода в ллей-офф.

Первый матч стартует в Санкт-Петербурге, где национальная команда Швеции встретится с лидерами группы E со Словакией. Во второй игре в Глазго коллектив Златко Далича попытается доказать свое преимущество перед чешской сборной. И завершает игровой день матч между сборными Англии и Шотландии в Лондоне.

Каждый зритель может посмотреть прямую трансляцию всех матчей на телеканале Беларусь 5.

18 июня, пятница