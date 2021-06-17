«Получаю удовольствие без всякого градуса!»: кто и зачем вместо клубов приходит в парк Челюскинцев на танцевальный вечер 25+

Танцы на открытой площадке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Время пострелять, между нами пальба", — с мощными басами раздается из колонок, пока под куполом мужчина средних лет широко перебирает ногами и бросает руки вверх. получается не всегда в ритм, но зато с удовольствием (со стороны это заметно).

Расписание танцевальной площадки: с 16:00- 18:30 - танцы “Для тех, кто молод душой”, а в 19:00-21:30 - “Танцевальный вечер 25+”. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В метре от мужчины более скромно двигается его супруга. А совсем в стороне разминается высокий пенсионер. “Танцевальный вечер 25+" только начался. Через пол часа под ремиксы NILETTO, Zivert и Лолиты будет танцевать почти тридцать минчан.

Валентин стал заниматься танцами в 20 лет благодаря брату. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

— Уже лет 6 занимаюсь аргентинским танго, до этого была сальса Нью-Йорк, бальные танцы, — рассказывает тот самый высокий пенсионер Валентин, ему 70 и совсем недавно он расстался со своей партнершей. — В аргентинском танго, взглядом ты спрашиваешь разрешения и произносишь «Вамас», что по-испански означает “пойдем”. Женщина издалека читает по губам и соглашается либо нет. Вот Марина и Вера, — показывает Валентин на противоположную лавочку, — не согласились. Я в этом сезоне первый раз пришел.

Танцплощадка. Минск, парк Челюскинцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Танцплощадка находится недалеко от третьего входа в парк (это тот, что ближе к ботаническому саду). Там есть сцена и белый навес, похожий на шатер - вполне себе ориентир. Нередко люди находят это место по звуку.

Татьяна покрасила волосы в розовый уже давно, ей 26 лет, а подруге Наташе - 25. В обычной жизни они слушают рок, но иногда включают Вороваек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

— Мы услышали музыку еще в Ботаническом саду, там многие идут и подпевают,— Татьяна с подругой впервые попали на уличную дискотеку, хотя приметили это место еще год назад.

Девушки не бывают в клубах и не гуляют на городских площадках, вроде «Песочницы»:

— Мы не такие. Молодежный возраст, наверное, переоценен. Когда мы на тусовках собираемся, именно эти песни и поем - “Лесоповал”, “Чай вдвоем”, Алсу. Кстати, сегодня музыка чередуется: то нормальная, то современная.

Свой круг на танцполе сформировали девушки, которые заранее отмечают день медика (вообще, он был неделю спустя нашего посещения парка - 20 июня). Их коллега из аптеки подсказала приехать в Парк Челюскинцев.

Девушки, которые отмечают день медика. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

— Мы здесь после экскурсии. Ожидаем кавалеров хороших, — смеется, Татьяна (ей 26). — Но как-то староваты все. Танцевать очень любим, но в основном на корпоративах.

Танцплощадка. Минск, парк Челюскинцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К разгару вечеринки все больше людей прилипают к забору: постукивают ногой в такт или наблюдают за парой, которая уже пять песен подряд исполняет аргентинское танго.

Ирина и Антон пришли со сменкой: у него - кожаные джазовки, у нее - танцевальный каблуки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

— Танго танцевать можно под все, мы пришли для танцевальной практики, — рассказывает Антон. — Последний раз танцевал тут 20 лет назад. Здесь был дощатый пол, это место называли «доски». Все гопники с района приходили танцевать под «Руки вверх» и «Тяни-толкай».

Проходя мимо танцплощадки, прохожие удивляются и фотографируют. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не все посетители танцплощадки разрешают себя фотографировать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Та самая пара, что вышла на танцпол первой, через час уселась на лавочку, чтобы перекусить бутербродами.

— Я родился в Вильнюсе и приехал сюда. Начал танцевать с 1998 года - 3 июня, — рассказывает Дмитрий, ему 54 года. А Людмила делает сноску, что он отлично запоминает даты. Они вместе каждую неделю ходят танцевать на разные площадки. На Ледовом - их любимая, говорят, могут танцевать по три часа, потому что танцы для Дмитрия больше, чем хобби.

— Это входит в одно из важных частей жизни. Если долго не танцую, настроение меняется. Один мужчина звал на секцию, я отказался, потому что не хватает терпения учиться. Мне нравятся мои движения, я получаю обалденное удовольствие без всякого градуса.

Дмитрий работает грузчиком в ритуальном агентстве. Однажды он с Людмилой поехал ради танцев на Минское море - в санаторий “Криница”. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда заиграла популярная песня с восточным мотивом, люди сошлись в большой круг. В центре оказалась Татьяна из аптеки, ее ловкие движения плечами и бедрами выдали профессиональное увлечение беллидансом. Скоро к ней присоединился пенсионер с тростью. Он двигался не по-восточному, но тоже завораживающе.

Пенсионер с тростью. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

— Представляете, этому дедушке 86,- фотографирует гостя начальник сектора культурно-массовой работы Лидия Георгиевна, — Мы его предупредили, что тут молодежные песни, а он говорит “ минуточку” и проходит. Когда у нас много людей, мы включаем пару дополнительных песен.

ЧТО ПОЧЕМ?

В этому году сезон открыли 27 апреля. Расписание танцевальной площадки такое: с 16:00- 18:30 - танцы “Для тех, кто молод душой”, а в 19:00-21:30 - “Танцевальный вечер 25+”. Танцевать можно по выходным и в праздники. Входные билеты продаются в кассах парка по 2,5 и 3 рубля. За рубль можно заказать мелодию у диджея.

Входные билеты продаются в кассах парка по 2,5 и 3 рубля. За рубль можно заказать мелодию у диджея. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

“Танцевальный вечер 25+”. Минск, парк Челюскинцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Танцплощадка. Минск, парк Челюскинцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Танцплощадка. Минск, парк Челюскинцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Падеспань и вальсы, как на возрастной программе, не включают, просто чаще выбирают исполнителей прошлых эпох. Фото: Святослав ЗОРКИЙ