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Спорт17 июня 2021 14:26

Марко Арнаутович получил от УЕФА дисквалификацию на один матч Евро-2020

Форвард сборной Австрии пропустит игру второго тура группового этапа против Нидерландов
Игорь СОЛОВЬЕВ
Следующий матч сборной Австрии с Нидерландами пройдет без Арнаутовича.

Следующий матч сборной Австрии с Нидерландами пройдет без Арнаутовича.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Апелляционный орган УЕФА рассмотрел дело нападающего австрийской сборной Арнаутовича и принял решение дисквалифицировать игрока на одну игру Евро-2020.

Напомним, инцидент произошел в концовке игры между сборными Австрии и Северной Македонии, где Арнаутович позволил нелестное высказывание в адрес македонского игрока Эгзона Бейтулаи с албанскими корнями. В то время как сам Марко Арнаутович является сербом по происхождению. Из-за политического мотива и возникла некая напряженность между игроками. Стоит отметить, после игры австрийский форвард извинился за свои горячие слова в соцсетях. Но в союзе европейских футбольных ассоциации (УЕФА) посчитали действия Марко Арнаутовича недопустимым и квалифицировали как «оскорбление другого игрока».

Это означает, следующий матч сборной Австрии с Нидерландами пройдет без нападающего австрийцев.

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