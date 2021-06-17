Что произошло после матча Украина – Северная Македония, который назвали игрой жизни и смерти для украинцев

Украина обыграла македонцев. Фото - Getty Images

Для сборной Украины игра 17 июня была матчем «жизни и смерти». Поражение – мимо плей-офф Евро-2020, ничья – минимальные шансы, а победа – хорошие. Кстати, Cпециально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены + FreeBet. ЕВРО здесь с Parimatch.

Уровень дружины Андрея Шевченко изначально расценивался выше, как индивидуально, так и в командной игре. Это подтвердил и ход матча.

Украинцы захватили инициативу, создали несколько голевых моментов и в итоге дважды забили уже в первом тайме – точные удары на счету Ярмоленко и Яремчука.

Но психология команды, которая не выигрывала на Евро шесть матчей подряд, а последний раз побеждала девять лет назад, дала знать.

Владение мячом, обостряющие передачи, дриблинг… Все, чем украинцы били соперника в первом тайме, в начале второго тайма куда-то подевались. Команда Шевченко прижалась к воротам и начала играть на удержание счета.

Это привело к нарушению в своей штрафной. Голкипер Бущан, на котором и держится вся украинская защита, удар Алиоски отбил, но тот был первым на добивании – 1:2.

Это был максимум, который откровенно слабая сборная Северной Македонии смогла выдать. Украинцы пришли в себя и могли без проблем увеличивать преимущество в счете, но сначала из выгодной позиции промахнулся Цыганков, а затем Малиновский испортил все впечатление о своей игре.

Он заработал пенальти, но пробил его топорно и счет остался прежним.

Победа позволила Украине догнать по очкам Австрию, которая сегодня играет с Нидерландами. В последнем туре нас ждет суперматч Украина-Австрия. Победитель выйдет в плей-офф, а проигравший останется ни с чем. Напомним, Австрия обыграла Северную Македонию 3:1.

Андрей Ярмоленко, признанный лучшим игроком матча, в эфире ТК Футбол так прокомментировал победу:

«Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, наших болельщиков. Тяжелая игра, тяжелый соперник. Я очень рад. Поздравляю всех с победой. Теперь нужно пару дней на восстановление и двигаемся дальше».

«Сильно долго это не наигрывали, но сказали, что я должен быть в этой позиции, бежать. Но поскольку я раньше еще в "Заре" играл на этой позиции при угловых, часто получалось так. Главное – продлить мяч, а там уже ребята будут замыкать. Так и вышло», - сказал Александр.

Главный тренер Андрей Шевченко сказал о поздравлении главы государства:

"Нам позвонил президент Владимир Зеленский. Поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас, - цитирует наставника footballua.tv. - Получилась очень эмоциональная игра. Хотелось, чтобы матч побыстрее закончился. Команда сыграла два хороших тайма. Где-то была нервозность. У нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забивали моменты и пенальти, то ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно. Команда очень интересно играет".

Еще факты о матче:

- Ярмоленко и Яремчук забили в каждом из трех последних матчей сборной Украины.

- Украинцы пропустили в каждом из последних восьми матчей в финальной стадии Евро.

- Сборная Украины забила хотя бы один гол в 24 последних поединках.

- Украина выиграла у македонцев три последних матча. В квалификации Евро-2016 украинцы одержали две победы - 2:0 и 1:0.