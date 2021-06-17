Общение только с адвокатом, запрещен интернет, но можно в магазин: что такое домашний арест и как его срок зачтется в приговоре

Покидать квартиру могут запретить совсем или только в определенное время - например, с 21 до 7 часов Фото: Павел МАРТИНЧИК

За последний год под домашним арестом нередко оказывались фигуранты резонансных дел. В октябре 2020 Илью Салея, юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой отпустили из СИЗО КГБ, заменив меру пресечения на домашний арест. Выходить из квартиры, пользоваться интернетом и телефоном ему было запрещено, общаться он мог только с адвокатом. Спустя полгода, в апреле 2021 года Илью Салея отпустили с домашнего ареста под залог.

Под домашним арестом после выхода из СИЗО в октябре 2020 неделю находилась юрист и медиатор, член президиума Координационного совета Лилия Власова.

- К нам три раза в день, утром, днем и вечером приходили так называемые смотрители, чтобы контролировать, действительно ли дома жена, - рассказывал «Нашай ніве» муж Лилии Власовой, Владимир Искорцев. - На днях пожаловали почти в 23.45, и до сих пор пришлось не спать, ожидая. Но мы все условия выполняли, потому что боялись, чтобы Лилю снова не перевели под стражу из-за нарушения режима.

Общаться Лилии Власовой разрешено было только с мужем и адвокатами, выгуливать собаку – строго во дворе, на территории дома.

Сейчас под домашним арестом находится Юлия Чернявская, профессор и культуролог, вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера. Через адвоката она рассказала, как проходят ее дни под домашним арестом: много ходит по квартире, читает, слушает музыку, рисует, гладит собаку.

Под запретом – интернет, телефонные звонки, письма и общение с кем-то, кроме адвоката

Домашний арест – это мера пресечения, альтернативная заключению под стражу. Это не наказание, которое назначает суд после рассмотрения дела. Под домашним арестом человек может находиться до суда.

После последних изменений в уголовное законодательство два дня домашнего ареста соответствуют одному дню ареста или лишения свободы, двум дням ограничения свободы (так называемой «химии» или «домашней химии»). То есть, если в суде человека приговорят к двум годам лишения свободы после того, как он полгода провел под домашним арестом, три месяца ему зачтут в срок отбывания наказания.

Я могу жить только в собственной квартире или доме?

В ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса сказано, что помещение, в котором будет проходить домашний арест, может быть и съемным. С учетом состояния здоровья человека, местом содержания может быть и лечебное учреждение, к примеру, больница.

В чем суть домашнего ареста?

Основной запрет при этой мере пресечения – на выход из дома. Покидать квартиру могут запретить совсем или только в определенное время - например, с 21 до 7 часов. Адвокат Инна Кругленя говорит, что в ее практике чаще встречался именно такой, частичный запрет.

- По закону об адвокатуре мы не можем посещать клиента по месту жительства – только в исключительных случаях и с разрешения коллегии адвокатов. Поэтому клиенты под домашним арестом для встречи выходят на улицу в пределах разрешенного им радиуса. Как правило, человек звонит следователю и говорит, что хочет пообщаться с адвокатом в течение такого-то времени в таком-то месте. Общение с адвокатом запретить не могут.

Можно ли пользоваться телефоном, интернетом, писать письма?

- Нет, телефоном пользоваться запрещено, так же, как и выходить в интернет. Под запретом и письма – ни получать, ни отправлять их нельзя.

Можно ли выйти в магазин, аптеку?

- Да, конечно. С разрешения следователя можно выйти в магазин, чаще всего – в тот, который расположен ближе к дому. В моей практике не было случаев, чтобы запрещали выходить в магазин. Заказать еду человек не может, потому что для этого нужен интернет.

Если человека поместили под домашний арест, а он живет с семьей - они должны выселиться?

- Нет, они продолжают жить в этой же квартире. Это невозможно только в том случае, если человек совершил преступление в отношении членов семьи. На семью ограничения не распространяются: они по-прежнему могут выходить из дома, пользоваться телефоном, интернетом, принимать гостей и так далее.

- В списке ограничений есть и запрет на общение с определенными лицами. О ком речь?

- Подозреваемому или обвиняемому могут запретить общаться со всеми, кроме адвоката и членов семьи, которые живут с ним в одной квартире. Иногда запрет касается других фигурантов дела.

- А что, если стало плохо и нужно срочно пойти к врачу?

- В таком случае человек звонит следователю и говорит, что на определенное время пойдет к врачу. После этого он должен предоставить подтверждающие документы, — говорит Инна Кругленя.

В УПК сказано, что подозреваемому или обвиняемому не могут запретить звонить в «скорую», милицию, аварийно-спасательные службы, если возникла чрезвычайная ситуация. Но о каждом таком звонке человек должен сообщить следователю или другому сотруднику, который занимается надзором за поведением подозреваемого или обвиняемого.

- Могут ли отпустить на похороны близкого родственника?

- На усмотрение следователя. Человек должен написать заявление с просьбой разрешить ему выйти на похороны.

- Как контролируется выполнение всех этих требований?

- Иногда – с помощью электронного браслета. У одного из моих клиентов браслета не было, просто периодически приезжали его проверять. Могут звонить на домашний телефон, установить наблюдение. Чтобы проверить, пользуетесь ли вы интернетом, могут запросить данные у провайдера, - объясняет адвокат. Одна из обязанностей человека под домашним арестом, прописанных в УПК - отвечать на контрольные телефонные звонки или другие сигналы контроля, звонить по телефону или лично приходить в определенное время в орган дознания. Если человек нарушает возложенные на него обязанности или запреты, домашний арест могут заменить на заключение под стражу.

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