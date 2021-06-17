Ярмоленко на пресс-конференции: украинец подшутил над Роналду и Погба

Ярмоленко - лучший игрок матча с македонцами по версии УЕФА. Фото: uefa.com

После матча Украина – Северная Македония на Евро-2020, который наши южные соседи выиграли 2:1, полузащитник Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком матча. Его пригласили на пресс-конференцию. А в ее завершении, Ярмоленко подшутил над представлениями, которые устроили ранее Роналду и Погба. Первый отодвинул от себя подальше Кока-Колу, а второй – пиво Хайнекен.

А вот Ярмоленко демонстративно поставил перед собой эти напитки.

«А можно я кое-что сделаю?! – обратился он к организаторам. - Я видел, что Роналду убрал Кока-Колу. Я поставлю Кока-Колу. Поставлю Хайнекен. Свяжитесь со мной! – воскликнул Ярмоленко, очевидно, изображая из себя человека, который готов прорекламировать эти напитки.

Напомним, что Андрей забил уже дважды – Нидерландам и Украине. Столько же голов у Роналду. Так что смех смехом, а украинец в спортивном плане на этом чемпионате от Роналду не отстает. А вот в рекламных контрактах и сравнивать нечего.

Кстати, специально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены + FreeBet. ЕВРО здесь с Parimatch.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что произошло после матча Украина – Северная Македония, который назвали игрой жизни и смерти для украинцев

Наши соседи победили в игре (2:1), в которой было не забито два пенальти. Команду поздравил президент Зеленский (читать далее)