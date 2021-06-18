«Прошу рассмотреть заседание в закрытом режиме ради безопасности потерпевшей». В Минске судят хозяйку квартиры, которая не стала сдавать квартиру помощнице прокурора

Процесс сделали закрытым по ходатайству прокурора Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пятницу, 18 июня в суде Заводского района судят 33-летнюю Ольгу Синелеву. У Ольги двое детей – старшему – 3 года, младшему – год. До декретного отпуска девушка работала программистом. В Генеральной прокуратуре сообщали, что в июле 2020 Ольга заключила договор найма квартиры с помощницей прокурора сроком на два года.

- Съемщица жилья выполняла все обязательства по договору своевременно. Чуть позже женщина потребовала освободить снимаемое жилье, - было сказано в сообщении прокуратуры. По статье 190 Уголовного кодекса в качестве наказания предусматривается штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы сроком до двух лет.

Потерпевшая – помощник прокурора. Она выступала гособвинителем на нескольких громких процессах последнего времени.

В зал судебного заседания не смогли попасть все желающие – кроме потерпевшей и обвиняемой в помещении присутствовали семь слушателей, включая трех журналистов. Сотрудница суда запретила журналистам фотографировать в здании, ссылаясь на внутренние инструкции.

Государственный обвинитель попросила провести процесс в закрытом режиме «в целях обеспечения безопасности потерпевшей, а также членов ее семьи». Это заявление вызвало возмущение в зале, двух человек удалили. Адвокат Андрей Мочалов был категорически против закрытия процесса, объяснив свою позицию тем, что в материалах дела нет никаких личных данных потерпевшей.

- Дошло до того, что нет даже адреса ее регистрации, только рабочий адрес прокуратуры. Личных данных в дела не имеется вообще, их ровно ноль в материалах дела.

Единственная информация, отметил Мочалов, о том, что женщина обиделась на арендодателя, уже была подробно описана на сайте Генеральной прокуратуры.

Защитник считает, что гособвинитель попросила провести процесс в закрытом режиме из профессиональной солидарности – потерпевшая является ее коллегой.

Судья согласилась с мнением гособвинителя, процесс будет проходить в закрытом режиме.