Сколько нужно фото котиков, чтобы восстановить силы? В сети запустили тест для белорусов

«Сколько у вас осталось сил и энергии?» - спрашивают у белорусов. Фото: depositphotos.com

Интересные данные обещают скоро рассказать белорусам - о том, сколько у них осталось сил и энергии. Причем, с разбивкой по полу и по регионам. Чем больше людей примет участие в опросе, тем более полной будет информация.

Вопросом «Сколько у вас осталось сил и энергии?» встречает посетителей сайт 100energy.by Его авторы приглашают белорусов всех возрастов поделиться своим самочувствием.

- Анкета анонимная, однако прежде, чем отметить на шкале свой уровень энергии от 0 до 100%, нужно указать пол, возраст и место проживания. Принять участие могут только жители Беларуси, так как в графе «область» участникам нужно указать одну из шести белоруских областей, - объяснили создатели проекта. Его главная идея в том, чтобы понять, как чувствуют себя люди по всей стране, и по возможности предложить решение для восполнения своих сил.

- Среди рекомендаций немало шуточных, например, с помощью просмотра фотографий с котиками или ленты в TikTok, - добавили инициаторы опроса.

28 июня авторы исследования обещают опубликовать полные результаты. Можно будет узнать, где живут самые энергичные беларусы, а где в стране нужна дополнительная подзарядка.