Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 июня 2021 года: индийский штамм окружает, почему заболеть ковидом можно после привики и жвачка как борьба с COVID-19

Коронавирус пока не дает расслабляться Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Лето, жара, а коронавирус все не уходит… Даже наоборот заставляет вновь тревожиться из-за новой атаки: в соседней России зафиксировали новую вспышку COVID-19, причем люди заражаются опасным штаммом. В Москве именно новый, «индийский» штамм выявили почти у 90% вновь заболевших. «Дельта» распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы противостоять новому штамму, у человека должно быть вдвое больше антител. Кстати, индийский штамм уже выявили и в другой соседней стране - Литве.

Зато в Беларуси по-прежнему все стабильно и спокойно. По последним данным, которые Минздрав опубликовал 18 июня, за сутки в республике выявили 764 новых случая COVID-19, выписали из больниц 740 пациентов. Всего с начала пандемии в Беларуси подтвердили 409 тыс. 385 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 402 тыс. 202 пациента.

В очередной раз сообщается о 10 умерших за сутки пациентов с COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны, официально, умерли 3 тыс. 25 пациентов с выявленным ковидом. Что касается вакцинации, то уже свыше 747,5 тыс. человек получили первую дозу прививки против коронавируса, из них более 445,8 тыс. прошли полный курс вакцинации.

В Беларуси продолжается вакцинация Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, Беларусь к концу 2021 года планирует выйти на разработку собственной вакцины от коронавируса. Для страны это будет равнозначно полету Юрия Гагарина в космос, заявил главный врач 1-городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов, бывший депутат парламента. При этом будут задействованы лучшие белорусские специалисты, в том числе и смежных профилей, подчеркнул главврач. По словам Шевцова, в Беларуси на государственном уровне всегда большое внимание уделялось здравоохранению.

Важно знать: инфекционист объяснил, почему можно заболеть коронавирусом после прививки. Это может произойти из-за индивидуальных особенностей иммунной системы. Однако в этом случае заболевание будет переноситься легче, чем без прививки. Стандартная дозировка вакцины для пациента может быть недостаточной или, наоборот, избыточной. Ведь вакцина - это сложный иммунно-модулирующий препарат, поэтому организм каждого человека может реагировать по-разному, и производители открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту от COVID-19.

Журналистка «КП» откровенно рассказала о коронавирусе, борьбе и последствиях. Она тяжело переболела инфекцией и пожалела, что отказалась от прививки. «На второй день пропали запахи, на 10-й выявили пневмонию, а на 12-й я прощалась с жизнью», - вспоминает Раиса. Уже в первый день у нее появились адские боли в мышцах ног и рук. «Казалось, что под кожу пробрался отряд невидимых мучителей, у которых было задание скрутить все мои мышцы в клубки. Временами боль была такая резкая, что хотелось кричать. Длилось это издевательство, к счастью, два дня. Пару дней в больнице очень болели колени. Страшно было встать с постели - вдруг ноги сломаются?», - признается журналистка в своем материале о борьбе с вирусом и его последствиями.

А вот позитивная новость: в России разрабатывают пастилу и жвачку от коронавируса. Причем, занимается этим Министерство обороны РФ. Жевательную резинку и жевательные таблетки от называют также «мукозальной вакциной» - она направлена на формирование иммунитета на слизистых оболочках и будет включаться в разные схемы лечения и профилактики.

Читайте также:

В Беларуси появился свой штамм COVID-19. Вот что о нем известно

Сертификат о вакцинации от коронавируса за 5 рублей и почти без очереди: узнали, какие перспективы у прививочного центра в «Экспобеле»

Новый глава «Белфармации» объяснил, почему некоторые лекарства отсутствуют в аптеках