Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 июня 2021 года: умер белорусский музыкант и художник Андрей Плесанов, у половины привитых «ЭпиВакКороной» не нашли антител

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 июня 2021 года: умер белорусский рок-музыкант и художник Андрей Плесанов, а у половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев не нашли антител. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 17июня, за сутки в стране зарегистрировали 873пациентас COVID-19 - это чуть меньше, чем накануне. Менее 10% из них показывают положительный результат.

В то же время выписаны из больниц за сутки 949 пациентов. А всего, с начала пандемии, в стране подтвердили 407 тыс. 748 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 408 тыс. 621 пациент.

На этот раз сообщается о девяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 015 пациентов.

А вот свежие данные по вакцинации: по состоянию на 17 июня первой дозой вакцины «укололись» примерно 733 600 человек, второй – 423 900 человек.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немного замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 374 тысяч зараженных в сутки. Число ежедневных смертей тоже чуть-чуть идет вниз – в среднем с сутки сейчас умирает около 8,6 тысяч человек. Рекордсмен – Бразилия, там за сутки умерли 2673 человека. Всего в мире от ковида уже умерли 3,85 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу, Англии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 74 688 человек, в Литве – 4 353, в Латвии – 2 475, в Украине – 51 847 человек.

Глава Минздрава рассказал о нынешней ситуации с коронавирусом в Беларуси

Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии коронавируса. Такое мнение высказал 17 июня во время экскурсии по Дворрцу Независимости глава Минздрава Дмитрий Пиневич.

Экскурсия проводилась накануне профессионального праздника работников медицинской сферы, который отмечается в Беларуси каждый год в третье воскресенье июня.

По словам Пиневича, для многих медиков праздник проходит всегда на рабочих местах, потому что огромное количество людей трудятся в больницах, поликлиниках, медицинских центрах, ФАПах, не прекращая оказывать помощь пациентам.

Также он рассказал, какова сейчас ситуация с коронавирусом в республике.

– Даже сейчас, когда у нас даже не 35 тыс. перепрофилированных коек, а 11 тыс. коек, это все равно много. Остаются актуальными в том числе вопросы социального дистанцирования, вакцинации. Очень важно, что наряду с борьбой и лечением ковида мы не прекращали лечение по все остальным профилям, – отметил он.

У половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев не нашли антител к коронавирусу

Почти у половины пациентов, которым сделали прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», спустя девять месяцев не обнаружили антител. Об этом рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

– По состоянию на три и шесть месяцев, мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев, – уточнил он, добавив, что спустя девять месяцев антитела находят у гораздо меньшего количества привитых.

Добавим, что препарат «ЭпиВакКорона» создан в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. Вакцину зарегистрировали 13 октября 2020 года. Она применяется для массовой вакцинации населения.

От коронавируса умер белорусский рок-музыкант и художник Андрей Плесанов

- Самый кассовый фильм за всю историю белорусского кино «Меня зовут Арлекино» снимался при непосредственном участии Плесанов. Он являлся вторым режиссером. В картине «Дикая охота короля Стаха» его можно было бы видеть в части сцен с Андреем Белорецким. Все дело в ттом, что во время съемок Борис Плотников заболел, и Плесанов, который был похож на него статью, дублировал исполнителя главной роли чуть ли не везде, где не предполагалось крупных планов. Кино у Андрея Михайловича было давно в прошлом, на сегодняшний день он график, художниц и живописец, - написал о нем Акулич.

Андрей Плесанов родился 11 декабря 1948 года. Он являлся организатором первых выставок андеграундного искусства в Минске, а также был коллекционером, музыкантом, членом Международной гильдии художников, лидером группы P.L.A.N.

С 1975 по 1980 год Плесанов учился в Белорусском государственном театрально-художественном институте на режиссерском факультете (БГАИ – Прим.). Он известен тем, что с конца 1980-х годов был активным организатором выставок, значимых для белорусского авангарда. В числе которых «О коллекционере», «Перспектива», «Панорама», «Сокровища белорусского авангарда», Наша коллекция» и других.

Плесанов был обладателем одной из самых значительных коллекций картин белорусских художников-авангардистов, которая на сегодняшний день насчитывает более тысячи работ.

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