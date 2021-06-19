Расписание матчей Евро-2020 на 19-20 июня 2021 года: борьба за выход в плей-офф

Главный тренер Германии Йоахим Лев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

19 июня завершается второй тур группового раунда Евро-2020.

Первый матч состоится в Будапеште, где сборная Венгрии попытается ухватиться за очки в борьбе со звездными французами. Следующий матч пройдет в Мюнхене. Действующие чемпионы Евро-2016 встречаются со сборной Германии, у которой в копилке ноль очков. И завершает субботний вечер матч в Севилье. «Красная фурия» сыграет с представителями Польши.

В воскресенье, 20 июня, стартует третий тур Евро-2020 по футболу. Все сборные своей группы играют в одно время, чтобы избежать подставных матчей. В Риме встречаются фавориты группы A Италия со сборной Уэльса. А в Баку швейцарцы принимают коллектив из Турции.

Все игры можно посмотреть в прямом эфире на белорусском телеканале Беларусь 5.

19 июня, суббота

Расписание матчей Евро-2020 на 19 июня. Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

20 июня, воскресенье