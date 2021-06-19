Расписание матчей Евро-2020 на 19-20 июня 2021 года: борьба за выход в плей-офф

Главный тренер Германии Йоахим Лев.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
19 июня завершается второй тур группового раунда Евро-2020.
Первый матч состоится в Будапеште, где сборная Венгрии попытается ухватиться за очки в борьбе со звездными французами. Следующий матч пройдет в Мюнхене. Действующие чемпионы Евро-2016 встречаются со сборной Германии, у которой в копилке ноль очков. И завершает субботний вечер матч в Севилье. «Красная фурия» сыграет с представителями Польши.
В воскресенье, 20 июня, стартует третий тур Евро-2020 по футболу. Все сборные своей группы играют в одно время, чтобы избежать подставных матчей. В Риме встречаются фавориты группы A Италия со сборной Уэльса. А в Баку швейцарцы принимают коллектив из Турции.
Все игры можно посмотреть в прямом эфире на белорусском телеканале Беларусь 5.
19 июня, суббота
Расписание матчей Евро-2020 на 19 июня.
Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ
20 июня, воскресенье
Расписание матчей Евро-2020 на 20 июня.
Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ