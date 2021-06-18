У сборной Украины больше шансов выйти в плей-офф Евро-2020, чем у России

Гол Андрея Ярмоленко в ворота Северной Македонии. Фото: Reuters

Во втором туре обе команды обыграли аутсайдеров: россияне победили финнов (1:0), а украинцы – македонцев (2:1).

Таким образом, они набрали по три очка и вышли на второе место, которое дает право напрямую попасть в 1/8 финала. Еще четыре сборных из шести выйдут в плей-офф с третьих мест.

На данный момент мы не знаем, как завершаться игры второго тура в группах D, Е, F. Поэтому рассуждать, какие шансы на выход наших соседей с третьего места, сложно.

Лишь напомним, что на Евро-2016 с третьих мест в плей-офф вышли две сборные, набравшие по три очка. Столько же сейчас у России и Украины.

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Шансы команд в группе В

Положение команд в группе В. Фото: uefa.com

Матчи 21 июня: Дания – Россия (22.00, Копенгаген), Финляндия – Бельгия (22.00, Санкт-Петербург).

Бельгии повезло победить оживших датчан (2:1) и она обеспечила себе место в 1/8 финала. Ничья с финнами гарантирует команде первое место.

Россия выйдет в 1/8 финала, если победит Данию. В случае ничьей россиянам будет нужно, чтобы финны не обыграли Бельгию. Проще говоря, россиянам в Копенгагене нужна ничья.

Финны выйдут в плей-офф только в случае победы над Бельгией. Может хватит и ничьей, если Россия проиграет Дании.

Дания может занять второе место, если обыграет Россию, а Финляндия потерпит поражение от Бельгии, но это будет зависеть от счета в этих матчах.

При равенстве очков будут смотреть личные встречи и разницу мячей.

Шансы команд в группе С

Положение команд в группе С. Фото: uefa.com

21 июня. Нидерланды – Северная Македония (19.00, Амстердам), Украина – Австрия (19.00, Бухарест).

Нидерланды досрочно гарантировали себе первое место в группе и матч против македонцев не имеет для них никакого турнирного значения.

Украине достаточно ничьей, чтобы занять второе место. Поражение даст отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей, а значит попасть в плей-офф с тремя очками вряд ли получится.

Австрии, чтобы занять второе место, надо побеждать.

Северная Македония только в случае крупной победы над Нидерландами сможет занять максимум третье место.