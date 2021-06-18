«Это было легендарно»: как группа «КИНО» впервые за 32 года выступила в Минске

Стены "Минск-Арены" дрожали и от музыки, и от эмоций Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Виктор Цой! Виктор Цой! Виктор Цой! - скандировала фан-зона.

- Витя, ты где!? Ты где?! Выходи! - призывал танцпол.

- “КИНО”! “КИНО”! “КИНО”! - подхватывали ряды...

- Ничего, ничего, тридцать лет ждали, плюс-минус полчаса особо погоды не сделают! - говорит один из зрителей.

- Виктор Цой! Виктор Цой! Виктор Цой! - скандировала фан-зона. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На самом деле даже не верится, что мы здесь, - отвечает другой. - Это должно быть легендарно! Вот еще пару минут и своими глазами увидим Игоря Тихомирова, Александра Титова, Каспаряна… Представь! И голос Цоя, конечно. Услышим. Я читал, там с помощью каких-то супертехнологий его вокал со старых записей снимали.

Таким был неспешный диалог двух мужчин возраста 50+. На них - одинаковые майки с портретом лидера .

Этого концерта зритель ждал не одно десятилетие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы на концерте, который обещал стать легендарным (и - по итогам можно сказать - таким и стал): впервые за 32 года «КИНО» в Минске.

К слову, о публике.Возможно, субъективно, но процентов шестьдесят - молодежь, максимум до 30-35 лет.

Видеряд был уникальным Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Дождались!"

Концерт, как и полагается по законам жанра, задерживался. Но даже не на стандартные полчаса - всего на 20 минут. Публика за это время рассаживалась по своим местам, а танцпол наполнялся. Еще быстрее - фан-зона: все понятно - истинные поклонники старались занять места поближе к сцене. В это время из громкоговорителей периодически напоминали о масочном режиме и необходимости его соблюдения.

Участник коллектива Юрий Каспарян Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А в атмосфере витало что-то трудно выражаемое словами. Быть может, еле уловимый восторг от предвкушения долгожданного действа. Зрители то и дело начинали аплодировать, заряжая один одного.

Внезапно освещение на площадке «Минск-Арены» погасло. А из темноты на над сценой слово за словом белыми буквами высветилась фраза: «Смерть стоит того, чтобы жить. Любовь стоит того, чтобы ждать» - строчка из песни «Легенда».

Публика пела песни так слаженно, словно репетировала много раз этим же составом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дождались! - в один голос выдыхают стоящие недалеко от меня мужчины.

На сцене в это время появляются музыканты. Публика охнула и ахнула! А музыканты - ухнули: гитарные рифы и барабаны с места в карьер сотрясли пространство. А откуда-то, кажется, одновременно и сверху, и сбоку, и снизу, зазвучал голос Виктора Цоя. Узнаваемый, тот самый. Это была "Песня без слов". Публика (чувствовалось, что случайных людей здесь не было) решила принимать с восторгом самую первую - обычно для раскачки - песню.

Было видно, что встреча со зрителем - долгожданная Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Добрый вечер Минск! Всем привет! - поприветствовал публику гитарист «КИНО» Юрий Каспарян.

Зал пел так, словно все эти годы репетировал

На заднике сцены часто транслировали видео и фото Виктора Цоя Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом.

Мама, мы все тяжело больны...

Мама, я знаю, мы все сошли с ума», - зал продолжал петь синхронно, так, словно все эти годы периодически репетировал.

Музыканты играли нереально круто Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Огромный задник сцены весь концерт превращался в невероятных размеров экран. На нем то и дело возникала черно-белая картинка: поющий, играющий на гитаре Виктор Цой. Голос, льющийся, кажется, отовсюду, совпадал с изображением. Действительно, прямо на глазах происходило что-то легендарное. Легендарное «Кино».

«КИНО»! «КИНО»! «КИНО»! - скандировала публика. Музыканты, игравшие, разумеется, вживую, в перерывах между песнями переговаривались между собой. Гитарные рифы и барабанное соло слились воедино - неожиданно началась композиция «Стук».

Артисты перидически благодарили белорусов за отличный прием Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вообще, концертная программа была, что называется, крепко сбитой: песни сменяли друг друга фактически без остановки. Очень активно зрители встретили «Кончится лето» - песню, которую Цой написал весной 1990 года. Ее издали уже после его гибели:

«Я жду ответа, больше надежд нету.

Скоро кончится лето...»

Этот припев подпевал каждый зритель «Минск-Арены», по крайней мере тот, который был на танцполе и в фан-зоне - совершенно точно.

Концерт обещал стать легендарным и таковым стал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После песни «Прохожий», которую, несмотря на необычную интродукцию, быстро узнали зрители, - временная смена состава.

- Александр Титов, - объявил Юрий Каспарян еще одного участника "КИНО". Музыкант поприветствовал объятиями Игоря Тихомирова и на некоторое время занял на сцене его место.

Они сыграли «Бездельник #1». Интересно, что слова этой песни Каспарян и Титов исполняли в микрофон - до этого звучал исключительно вокал Виктор Цоя.

- Спасибо, - вновь поблагодарил белорусов Юрий Каспарян.

Зрители то и дело начинали аплодировать, заряжая один одного. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмоции зашкаливали: десять из десяти. Не меньше их вызвала бессмертная классика - «Видели ночь». Песня сама по себе суперзажигательная, но и видеоряд был классно подобран: на экране сменяли друг друга кадры кинохроники восьмидесятых: совсем молодые музыканты «КИНО».

«Музыка волн», «Последний герой», «Ночь», «Время есть, а денег нет», «Генерал» - эти проверенные десятилетиями боевики шли один за другим. Пауз между песнями фактически не было, так что эмоциональный накал и градус не ослабевал ни на секунду.Примерно в середине концерта музыканты сыграли одну из тех песен, с которым «КИНО» ассоциируется прежде всего - «Группа крови».

"Пожелай мне удачи,

Пожелай мне удачи..." - неслось над "Минск-Ареной".

«КИНО»! «КИНО»! «КИНО»! - скандировала публика Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тут уже срывали голос все без исключения - как-никак одна из песен, ставшая символом поколения. И не одного: семнадцатилетние (на вид) подростки на концерте пели едва ли не громче мужчин, юность которых прошла под песни Виктора Цоя и Ко.

"Спасибо, что дождались нас в это непростое время"

Когда концерт подходил уже к концу второго часа,объединившиеся участники «КИНО» решили зафиналить так, чтобы ни у кого не осталось сомнений: это был действительно легендарный концерт культовой группы. Из серии тех, о которых потом детям и внукам рассказывают.

Концертная программа была, что называется, крепко сбитой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Спасибо! Спасибо, что дождались нас в это непростое время, - музыканты искренне благодарили зрителей.

Ну а дальше - гитарный риф, четкий, узнаваемый мотив, а на экране - огромное собранное из тысяч осколков - лицо Виктора Цоя:

«Перемен! - требуют наши сердца.

Перемен! - требуют наши глаза...»

Следующей была «Кукушка». За спиной музыкантов появилась лаконичная надпись: «КИНО». Она не исчезала всю песню. Вокал Цоя - жесткий и меланхоличный одновременно. Видел своими глазами - на глазах у некоторых мужчин выступили настоящие слезы.

- Спасибо, Минск! - музыканты все вместе вышли в центр сцены и поклонились. А потом ушли.

"Спасибо, что дождались нас в это непростое время" - музыканты благодарили зрителей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Публика орала:"КИНО» - на бис". И бис тоже - был: "Попробуй спеть вместе со мной". А затем: "Мама- анархия". Эмоции публики в этом месте я передать словами, увы, не могу (надо было видеть!).

Финальной точкой концерта стала «Звезда по имени Солнце». Аранжировка была необычной: гитарные партии какие-то легкие, расслабленные. Воздушные.

Было видно, что "Звезда..." должна была стать последней. Но белорусский зритель - целая «Минск-Арена» - музыкантов не отпускал. Они вышли на сцену, пару секунд посовещались - и зазвучала «Следи за собой».

«…Завтра где-то, кто знает где?

Война, эпидемия, снежный буран,

Космоса черные дыры…

Следи за собой, будь осторожен!

Следи за собой!»

Это очень напоминало какое-то доброе напутствие.

Пауз между песнями фактически не было, так что эмоциональный накал и градус не ослабевал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Спасибо, вы чудесные, правда! Спасибо большое! Гигантское спасибо! Всех благ! Спасибо! - музыканты по слову благодарили публику.

И быстро ушли со сцены. Которая в очередной раз стала легендарной.