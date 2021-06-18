Возраст не помеха: ТОП-6 возрастных футболистов на Евро-2020

Юрий Жирков пропустит остаток Евро-2020. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Комсомолка» ознакомилась со всеми участниками Евро-2020 и перечислила самых возрастных.

ГОРАН ПАНДЕВ (СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ, 37 лет)

Македонский нападающий Горан Пандев - самая яркая звезда своей сборной. За его спиной успешная карьера в клубах Европы. Во время матча между сборными Северной Македонии и Австрии Пандев сумел забить гол и стать вторым возрастным бомбардиром в истории ЧЕ. Болельщики македонской сборной очень ценят Горана и рассчитывают на его опыт и силу. Форвард не намерен останавливаться и продолжит творить свою историю.

ЮРИЙ ЖИРКОВ (РОССИЯ, 37 лет)

Футболист питерского «Зенита» побил рекорд бывшего игрока сборной Сергея Игнашевича, сумевшего в свои 36 лет успешно отыграть на Евро-2016. 13 июня во время 1-го тура между сборными России и Бельгии Юрий Жирков вышел в стартовом составе. Это позволило ему стать самым возрастным игроком в истории российской сборной на чемпионатах Европы. К сожалению, в игре с бельгийцами Жирков получил травму и пропустит остаток турнира.

ЖОЗЕ ФОНТЕ (ПОРТУГАЛИЯ, 37 лет)

Португальский защитник играет немаловажную роль в своей сборной. В прошлом сезоне Жозе Фонте стал лидером в составе «Лилля», где прервал гегемонию ПСЖ, и чемпионом Франции в Лиге 1. Защитник Португалии никогда не играл в топовых клубах, хотя является самоотверженным и дисциплинированным футболистом. В первом матче с Венгрией опытный Жозе Фонте остался на скамейке запасных, но может быть у него еще будет шанс себя показать.

МАРТЕН СТЕКЕЛЕНБУРГ (НИДЕРЛАНДЫ, 38 лет)

Перед стартом Евро-2020 основным голкипером голландской команды «Аякс» был Андре Онана. После дисквалификации на год за употребление допинга, его место занял ветеран Стекеленбург. В Эредивизи опытный вратарь сыграл великолепный сезон с десятью сухими матчами. Франк де Бур оценил его подвиги и признал основным вратарем национальной сборной на ЕВРО-2020. Мартен Стекеленбург уже сыграл два матча на чемпионате Европы и стал самым возрастным игроком сборной Нидерландов, превзойдя предыдущее достижение Эвина Ван дер Сара.

ПЕПЕ (ПОРТУГАЛИЯ, 38 лет)

Португальский защитник с бразильскими корнями даже не думает завершать карьеру. Опытный лидер сборной и команды «Порту» проводит каждый матч в старте. Неувядающий Пепе все еще способен демонстрировать игру на высшем уровне, готов подстраховать в любой момент и если надо – жестко сыграть в отборе мяча. Несмотря на порой на чрезмерную жесткость, португалец все еще один из лучших игроков в составе Португалии.

КРЕЙГ СИНКЛЕР ГОРДОН (ШОТЛАНДИЯ, 38 ЛЕТ)

Шотландский ветеран является вратарем клуба «Heart of Midlothian», что в переводе означает «за Сердце Мидлотиана». В прошлом сезоне Крейг Синклер Гордон помог вывести клуб в высшую лигу. Главный тренер Стив Кларк доверил ветерану место в списке основных игроков на Евро-2020. Сейчас на чемпионате Европы Гордон - резервный игрок, который готов помочь в любую минуту.