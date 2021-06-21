«Самый лучший день заходил вчера!»: как минчане пели свои любимые песни Григория Лепса и получали за это билеты на его концерт

Уже совсем скоро - 15 июля – в Минске пройдет концерт популярного певца Григория Лепса. Площадка - самая большая в Беларуси: «Минск-Арена», а сам концерт - действительно долгожданный, он должен был пройти ровно год назад, но мероприятие перенесли. За десятилетия славы и популярности Григорий Лепс спел огромное количество песен, всегда - в своей уникальной узнаваемой манере.

«Комсомолка» вышла на столичный проспект Независимости: мы попросили случайных прохожих поучаствовать в нашем конкурсе, который состоял из двух этапов. Сначала нужно было узнать на одной из трех черно-белых фотографий снимок настоящего Григория Лепса, а затем - спеть несколько строк из самой любимой его песни. Приз - невероятный: мы разыграли сразу пять бесплатных билетов на концерт исполнителя. О том, как это было и какие песни пели - в нашем репортаже.

Нашу прогулку мы начали в самом центре Минска - около Белгосфилармонии.

Здесь мы встречаем двух обаятельных женщин - Наталью и Ольгу. Вкратце рассказываем правила конкурса, дамы, чуть подумав, соглашаются поучаствовать.

Наталья и Ольга. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Вот это Григорий вот он, - мгновенно определяют они фото, где действительно изображен исполнитель.

-Какая песня из творчества Григория Лепса у вас самая любимая? Можно посовещаться, - говорю я, предваряя песенную часть конкурса.

Женщины начинают перебирать в памяти. «Рюмка водки на столе», - смеются они. - Мы должны спеть?

-Да, конкурс - есть конкурс.

- Мы больше по классической музыке, в филармонии работаем, - говорит Ольга.

Участницы со смехом совещаются и переглядываются. И - начинают.

«Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень, пробыл до утра. Но пришла пора, и собрался в путь. «Ну и ладно, будь!»

- Ну что? Спели вы - от души, - говорю я, вручая билет.

- Это на самом деле? Честно? - не верят они своему везению.

Мы прощаемся - приятно дарить хорошие эмоции.

Солнце сменяли неожиданно набегавшие тучи, ну а мы - продолжали. Многие из тех, кому мы предлагали участие в конкурсе соглашались только на первый его раунд.

«Петь не умею», «Мне медведь на ухо наступил и еще потоптался там», «У меня ни слуха, ни голоса, но Лепса обожаю, дайте билет» - все это говорили нам люди.

Мы же на такую сделку не шли: спеть песню Григория Лепса оставалось обязательным условием. Одним из тех, кто не мешкая, согласился на него стал Дмитрий.

Дмитрий. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Лепса на фото он узнал также уверено:

- Вот этот, справа.

Выбор любимой песни тоже особого труда не составил.

- Я спою «Водопадом»,- сказал молодой человек. И действительно здорово спел.

«Я стану водопадом, падением с высоты.

И все твои вина из винограда для меня уже слишком просты.

В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

Нам оставалась всего неделя, и она уже прожита!»

Дмитрий, получая билет, тоже не верит своему счастью и сообщает, что как раз сейчас идет на защиту диплома.

- Теперь тебе точно повезет, - подбадриваем мы парня на прощанье.

Одной из наших участниц стала молодая брюнетка Екатерина. Девушка сразу согласилась пройти первый этап конкурса, а дальше сказала: «петь я не умею, а, значит, пролетаю». Но возможность получить абсолютно бесплатный билет на концерт любимого исполнителя так и манила.

Екатерина. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В конечном счете, Екатерина взяла всю волю в кулак и решилась.

- Какая песня из творчества Григория Лепса вызывает в вашей душе самый большой отклик? Что бы вот спеть со всей душой?

- Ой, откликов много… «Вечерняя застольная», например.

Но спеть Екатерина решила другую песню - «Орлы или вороны». Было сложно, девушка еще некоторое время боролась со стеснительностью. И победила.

«По дороге одной, но в разные стороны.

Кто мы с тобой? Орлы или вороны?»

- Это что, правда что ли? - задавала она риторический вопрос, когда билет на концерт оказался в ее руках. – Это искренне моя любимая песня, у меня же и сына Григорием зовут. Круто, круто! Спасибо огромное, - делилась она переполнявшими ее эмоциями.

Поучаствовать в конкурсе мы предложили двум шедшим вместе приятелям.

- Мы торопимся, извините, - сказал один и пошел дальше.

А второй - услышав, какой приз можно выиграть - остановился.

- Я вот совсем не тороплюсь, времени у меня много, - смеясь, сказал Михаил, который стал очередным участником нашего мероприятия.

Михаил. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Григория Лепса на фото он узнал безошибочно.

- Ну а теперь, поем! - говорю я.

- Не вопрос, готов без подготовки, - решительно отвечает Михаил.

Спел он бессмертную классику - «Самый лучший день».

- Уверен, что таким днем станет 15 июля - ведь вы идете на концерт Григория Лепса, - протягиваю я заветный билетик.

Билеты расходились как горячие пирожки, но их всегда получали самые смелые и достойные.

Оставался еще один - абсолютно бесплатный - билетик. Претендентом на него стала молодая девушка по имени Ольга.

- Я сразу узнаю, вот он, прекраснейший, - Ольга абсолютно точно узнает фото настоящего Лепса среди двух фейковых.

Ольга. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Вы - в суперфинале, поздравляю. Вот билет, он может стать вашим. Нужно – петь!

-Ой, у меня такой голос, конечно, - начинает девушка.

- Я вам подпою, тоже ведь тоже не из консерватории, - реагирую я.

- Только давайте вместе, - просит она.

«Только рюмка водки на столе.

Ветер плачет за окном

Тихо болью отзываются во мне

Этой молодой луны крики!»

Наши нестройные, но искренние голоса разносятся над проспектом. Получилось, если не очень в ноты, то точно - от души. Ольга получает заслуженный билет.

- Я обязательно схожу на концерт моего любимого Лепса, - говорит она, напоследок обнимая меня. - Не сомневаюсь, что сходите и получите колоссальное удовольствие - по-другому и быть не может.

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