Расписание матчей Евро-2020 на 21 июня 2021 года: Россия, Дания или Финляндия — кто лишний?

Сборная Бельгии обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2020. Фото: REUTERS

Групповой этап Евро-2020 постепенно подходит к концу. Многие сборные до сих пор не решили основную задачу - выход в плей-офф.

21 июня начнут свои выступления квартет группы C. В Амстердаме Северная Македония принимает сборную Нидерландов, которая уже обеспечила место в плей-офф. А в Бухаресте состоится игра между сборными Украины и Австрии.

Вечером зрители смогут насладиться играми группы B, где до сих пор неясно, кто получит заветную путевку в следующий раунд со второго и третьего места. В Копенгагене сразятся команда Черчесова против Дании. А в параллельном матче в Санкт-Петербурге сборная Финляндия постарается зацепиться за очки с представителями Бельгии.

Игры пройдут в прямом эфире на телеканале Беларусь 5.

21 июня, воскресенье