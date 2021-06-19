На Евро-2020 чемпионы мира французы сенсационно сыграли вничью со Венгрией

Француз Гризманн сравнял счет. Фото: Reuters

На заполненной «Пушкаш-арене» произошла наконец-таки по настоящему первая сенсация Евро-2020. Чемпионы мира и вице-чемпионы Европы не смогли переиграть венгров, которые считались перед чемпионатом одной из самых слабых сборных.

сборные, набравшие по три очка. Столько же сейчас у России и Украины.

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Да, Франция растранжирила огромное количество голевых моментов, но отметим, прежде всего, мадьяр, которые сражались самоотверженно, на пределе своих возможностей.

Счет на второй добавленной минуте первого тайма открыл 31-летний защитник «Фехервара» Атилла Фиола. Так пришла слава к игроку, о котором, как и о его клубе, имеют представление только в его стране. Точнее имели. Теперь его имя звучит по всему миру.

Французы смогли только отыграться. На 66-й минуте форвард "Барселоны" Антуан Гризманн все-таки сравнял счет – 1:1.

Если в матче с португальцами венгры развалились в последние пять минут (0:3), то с французами они выстояли.

Венгрия получила шанс на выход в плей-офф. В последнем туре мадьяры играют с Германией. Но многое будет зависеть от сегодняшнего матча Португалия-Германия.