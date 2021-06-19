«Cмотрю, как футболисты исполняют гимн - сразу виден уровень мотивации»: главный тренер клуба «Крумкачы» Олег Дулуб о Евро-2020 и игре сборных России, Украины, Бельгии и не только

От россиянина Александра Головина ждут более яркой игры. Фото: Global Look Press

- Какие тенденции отметили для себя на Евро-2020?

- Больше всего впечатлила сборная Италии, ее скоростная и результативная игра. Еще назову сборную Бельгии. Но тут одна оговорка: да, есть тактические тренды, но на первые план все равно выходят игроки, которые могут принимать ключевые решения, делать разницу в матчах. С де Брюйне и без него Бельгия показывала разную игру.

Еще было интересно смотреть матч Германия – Франция. В тактической дуэли победила более мотивированная команда. Даже на таком турнире, как чемпионат Европы, сложно мотивировать сборную, когда уже известно, что тренер давно принял решение покинуть свой пост, а руководители уже нашли замену. Йоахим Лёв на ЧМ-2014 и на Евро-2020 – это два разных специалиста.

- Какие тактические тренды отметили?

- Многие команды переходят на игру в три центральных защитника, это отмечали и на прошлых топ-турнирах. Здесь же можно упомянуть гибридные асимметричные системы игры. Но о трендах еще рано говорить, пока сыграли только два тура. Делать выводы можно будет говорить к концу турнира, когда накапливается большая база данных. Команды, которые хорошо стартуют, могут вылететь на ранних стадиях плей-офф. А те, кто буксуют, могут выстрелить в конце турнира. Важно разложить силы по дистанции.

- Игра сборной Италии стала сюрпризом или следили за ней раньше?

- Не следил. До старта Евро-2020 смотрел матчи сборных Украины, Франции. Нынешняя Италия напоминает сборную на ЧМ-2006, когда главным тренером был Марчелло Липпи. Тогда была поставлена максимально быстрая игра, мгновенный выход в атаку и контратаку. Никто не мог с этим справиться. Сейчас Италия одержала две победы со счетом 3:0, это говорит само за себя.

- Кто из команд разочаровал?

- Сборная России. Если вспомнить ЧМ-2018, то нынешняя команда полная противоположность. Конечно, еще впереди есть игры. Но пока не видно тактических изысков. Но важнее, что команда на домашнем чемпионате мира сражалась, а теперь просто играет, словно думая, что результат сам придет. В матче с Финляндией, где россиянам крайне нужна была победа, до последнего момента не было уверенности в результате.

Впереди у России матч с Данией, мотивированной командой, которая оставила хорошее впечатление. И в матче с Финляндией, когда случился инцидент с Кристианом Эриксеном (это не могло не отразиться на игроках, ведь прямо на футбольном поле реанимировали их партнера). И в матче с Бельгией датчане классно адаптировали свою тактику под мощного соперника, в первом тайме доминировали, вели в счете. Дальше вышел де Брюйне и перевернул игру.

- Второй крупный турнир подряд у сборной России при Черчесове по ходу дистанции меняется полсостава. Сейчас травмы у Кудряшова, Жиркова. К ним добавился Фернандес. Место в воротах после Шунина занял Сафонов. После неудачной игры не выходил Семенов. Это может мобилизовать команду?

- Национальная сборная любой страны на финальной стадии чемпионата Европы – не место для экспериментов. Выигрывают те, у кого сыгран состав. Средний возраст сборных Франции и Германии – 29 лет. Это опытные игроки, которые в футболе видели всё, знают, что такое нерв решающих матчей. Тасовать состав по ходу турнира – ни к чему хорошему это не приведет. Да, травмы случились. Они бывают разного характера. В игре с Финляндией у России выбыл Фернандес после падения, такое бывает. Посмотрим, какие варианты найдет тренер в следующей игре.

- Также у нас многие следят за сборной Украины. Что скажете об их игре?

- Прежде всего, Украина запомнилась характером. Это одна из самых молодых команд на турнире. Надо отдать должное Андрею Шевченко, что он доверяет молодежи, и они оправдывают доверие. В матче с Нидерландами ошибся 22-летний Миколенко, но тренер дает ему играть. Украина – это команда на перспективу. С Нидерландами они преломили ход матча, с 0:2 сделали 2:2, и только из-за отсутствия опыта не сохранили ничью. Вратарь Бущан должен был просто выбить мяч в аут, а он попытался его сохранить, подарил в итоге сопернику.

Сейчас обращаю внимание на то, как футболисты исполняют национальный гимн, сразу виден уровень мотивации, отношение ребят к игре за сборную. Можно отметить итальянцев. Давно не видел, чтобы так исполняли гимн. То же самое скажу про украинцев, это команда, которая объединена одной идеей. Там нет игроков уровня де Брюйне, но там есть Ярмоленко. Даже находясь не в лучших кондициях (в «Вест Хэме» мало играл) он в двух матчах забил два мяча. Это говорит о высоком уровне мотивации и ответственности в игре за команду страны.

- Украина провела два разных матча: отыгралась со счета 0:2 с Нидерландами (пусть и уступила в итоге 2:3) и едва не упустила победу с Северной Македонией.

- Это психология. Нидерланды легко повели в счете – 2:0, игра удавалась. В футболе нет ничего страшнее счета 2:0. Если в такой ситуации не реализовываешь несколько моментов, а потом пропускаешь, то начинаются качели. В игре с Нидерландами Украина смогла развернуть игру, а дальше не хватило опыта удержать ничей счет или выиграть. В матче с Северной Македонией все получилось наоборот: вели в счете 2:0, не реализовали другие моменты. А у македонцев опытный Пандев заработал пенальти. Дальше Украина прижалась к воротам, допускала вороты по своим воротам из опорной зоны.

В минувшем сезоне смотрел матчи чемпионата Украины, было интересно смотреть за работой Мирчи Луческу. Как преобразилось киевское «Динамо», которое стало чемпионом! Видна работа тренера: игроки знали, как играть по счету, они выигрывали благодаря организации и дисциплине. В сборной Украины – костяк из «Динамо», Шевченко сделал так, как когда-то Лобановский. Состав дополняют «легионеры» Зинченко, Ярмоленко, Яремчук и Степаненко из «Шахтера». Да и тренерский штаб Украины сделал выводы из первой игры, раз смогли сохранить нужный счет в трудной ситуации.

Чем хороши украинские футболисты? Они с уважением относятся к любому тренеру, который ими руководит.

- Англия, один из фаворитов, по мнению букмекеров, за две игры забила всего один гол. В игре с Хорватией удары – 8:8, с Шотландией – 9:11. Молодые и дерзкие футболисты словно зажаты в тактические рамки, упор делается на стандартные положения.

- Они не зажаты. Если посмотреть статистику, на ЧМ-2018 во главу игру сборной Англии поставили контроль мяча, выход от своих ворот через короткий пас. Раньше это не было характерно Англии, которая славилась вертикальным футболом и длинными передачами. Когда ставят контроль мяча ради контроля, команда должна умело заполнять пространство, расставляться на поле, варьировать ритм и темп игры. На ЧМ-2018 Англия из 9 мячей 7 забила со «стандартов». Сейчас те же проблемы. Тут можно вспомнить и нынешнюю сборную Испании. Контроль мяча ради контроля ничего не дает. Надо двигать мяч из зоны в зону, находить слабые места соперника. И если в команде есть игроки уровня Месси, Хави, Иньесты, тогда тики-така эффективна.

- Ваши ожидания от предстоящих матчей?

- Над командами довлеет результат – нужно выходить в плей-офф. Поэтому некоторые матчи будут закрытыми. В плей-офф мы увидим более атакующий футбол, там можно ждать сюрпризы, когда фавориты могут вылететь на ранней стадии.