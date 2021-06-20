Коронавирус в Беларуси, последние данные на 20 июня 2021 года: в каком случае можно не заразиться COVID-19 и появятся ли Беларуси новые вакцины

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 711 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 410 тысяч 096 человек с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 035 пациентов. Выздоровели – 402 тысячи 876 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 6 миллионов 627 тысяч 903.

Лукашенко рассказал, будут ли в Беларуси вводить обязательную вакцинацию.

Александр Лукашенко 19 июня посетил 2-ую детскую клиническую больницу. Он пообщался с коллективом и заявил, что в Беларуси на данный момент пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19.

- Если вдруг подобная ситуация возникнет, то будет непременно введен такой принцип. Слава богу, сейчас такой необходимости нет, - сказал президент.

Певица Макsим находится в искусственной коме - у нее пневмония и 40% поражения легких.

Российская певица Макsим находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные. Об этом рассказал представитель исполнительницы.

- Макsим на данный момент находится в искусственной коме, ее ввели в медикаментозный сон. Тесты на COVID-19 у нее отрицательные. Была диагностирована пневмония. Врач подозревает коронавирус, - рассказал представитель певицы.

Ученый рассказал, в каком случае человек не заразиться коронавирусом.

Человек не заразиться коронавирусом, если у него в организме будут находиться антитела к S-белку или к большей его части. Данное заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни «уханьским» штаммом COVID-19, против которого была создана вакцина «Спутник V», ни тем штаммами, циркулирующими на данный момент под различными географическими названиями, - отметил Гинцбург.

Лукашенко заявил, что в Беларуси не будут торопиться с производством собственной вакцины от COVID-19.

Александр Лукашенко в субботу, 19 июня, посетил 2-ую городскую детскую клиническую больницу. Он заявил, что в Беларуси не будут торопиться с производством собственной вакцины от коронавируса.

- Мы не будем торопиться. В 2022 году мы создадим свою вакцину, уже опробированную. Эта же зараза (подразумевает коронавирусную инфекцию) мутирует же. И пока неизвестно, какой именно штамм будет в следующем году. Мы свою вакцину хотим как раз подвести к тому штамму, который будет, - сказал президент.

Министр здравоохранения рассказал, могут ли появиться в Беларуси новые вакцины от коронавируса.

По словам главы Минздрава Дмитрия Пиневича, на данный момент в Беларуси используют вакцины «Спутник V», разлитую на предприятии «Белмедпрепараты». В дополнение в ней уже в скором времени может появиться однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Она, как отметил Пиневич, будет нужна для молодых людей и использовать ее планируют ближе к учебному году.

- Стоимость вакцины «Спутник V» составляет 19,9 долларов за два компонента. Все отсальные вакцины, которые сегодня имеются на рынке – от китайской до американской Pfizer, - выше по стоимости, - пояснил министр здравоохранения.

Он также заявил, что в Беларуси уже прошла третья волна COVID-19.

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