«Минск, как у вас жарко! »: все хиты, супершоу, солд-аут и обнаженный Макс Барских на сцене "Минск-Арены"

Фото: Secret Service EA

Субботний день в Минске выдался жарким – днем в столице было за тридцать градусов. Вечером температура чуть спала - но не везде: в "Минск-Арене" ближе к восьми вечера становилось еще более жарко. Прямо горячо! Оно и понятно - Макс Барских. Концерт одного из самых популярных и востребованных исполнителей должен был состояться еше 18 декабря прошлого года. Но - перенесли. И вот 19 июня долгожданная встреча состоялась.

На подступах к "Минск-Арене", казалось, можно было почувствовать все ароматы Франции разом: девушки на шпильках, в брючных костюмах, радикальном мини благоухали добротным парфюмом. Парни, видимо, по случаю долгожданной жары, в большинстве своём в белых рубашках - тоже не отставали.

Настроения у всех - отличные и суперские.

Фото: Secret Service EA

На входе зрителям обрабатывают антисептиком руки. Приятный бонус - всем, кто запамятовал про необходимость соблюдения масочного режима, - приятные улыбчивые девушек бесплатно выдавали одноразовые маски. В общем, организаторы все, что могли и должны были сделать в плане эпидемиологической безопасности - сделали. Все остальное - на совести зрителей.

Внутри спортивной арены, которая на этот вечер превратилась в концертный зал и танцплощадку, все непросто расслаблены - разомлевшие от жары. Кто-то пригубляет прохладительные напитки, а кто-то - что иное. Градус настроения требует, иногда, поддержки.

- Мы закончили школу пару дней, вчера сдали централизованное тестирование. Надо сделать паузу. На концерт Макса Барских собирались давно, билеты купили, еще когда школьницами были, а теперь уже – все, взрослая жизнь, - смеются две подружки, с которыми я знакомлюсь в баре.

- Все, мы побежали, извините, - красотки стремительно прощаются. - Кажется, начинается!

Но это только показалось.

Законы жанра никто не отменял: шоу началось без двадцати девять.

Погас свет, но артист не торопился.

"Барских! Барских!" - проскандировала публика.

Фото: Secret Service EA

- Не идет, что-то, - встревожено сказала девушка, которая сидела со мной.

Прошло еще пару минут - фан-зона и танцпол кричали, топали, хлопали. Трибуны в этом плане не отставали.

Игра света и тени продолжалась. Тьма периодически побеждала. Зато внезапно загорелся огромный экран - а там нарезка клипов артиста.

И вот он - в идеальном черном костюме. Верх - голый торс.

Фото: Secret Service EA

Первый трек -"Сделай громче"

Девушки встретили певца так, что (почти) перекричали музыку - а это, зная мощности самой большой площадки Беларуси сделать, сами понимаете, мягко говоря, не просто.

- Сделайте громче! - призвал певец. - Привет, Минск, я невероятно счастлив быть с вами, чувствовать вас. У нас сегодня вечер музыки и танцев. Я очень скучал, Минск! Вы готовы танцевать?

- Да!!!

Фото: Secret Service EA

Макс начал сдерживать обещания сразу - "Я хочу танцевать": под этот хит встали зрители трибуны. И стали - танцевать. А ведь это была только вторая композиция программы.

- Ты знаешь, мне наплевать где ты и с кем... - начал Макс.

"Минск-Арена" подхватила.

- Привет ещё раз, мой любимый Минск. Трудно было добраться к вам, если честно, но я рад, что никакие преграды не помешали! Я всех очень рад видеть - это те эмоции, ради которых стоит жить. "Неверная", - объявил певец название следующей песни.

Зал взревел - хит!

Фото: Secret Service EA

- Я хотел бы сказать вам спасибо за любовь, хотя за любовь спасибо не говорят, спасибо вам - каждому в отдельности, - сказал артист и спел ремикшированное поппури из самых значимых своих хитов: "Туманы", "Моя любовь"...

- Жарко с вами, Минск! Ух! Предлагаю вам полететь со мной в космос! Наш космический корабль отправляется!

Зал отреагировал с космической же скоростью - Начались первые ноты композии "Неземная" - одного из мегахитов исполнителя.

Это был уже ставший классическим номер: одетые в розовые и голубые комбинезоны девушки из балета артиста и сам Макс, появляющийся из-за светлых кулис.

К слову, артист в этом номере сменил чёрный пиджак на блестящий белый. Роскошно, что и говорить.

Фото: Secret Service EA

- Ох, и жарко мне в пайетках, жарко мне! Дайте, мне, пожалуйста, полотенце, - сказал певец в микрофон, обращаясь к техперсоналу и на некоторое время исчез со сцены.

- Минск, вы там не скучаете? - раздался его голос. - Сейчас моя любимая песня из альбома "Семь" - "Никто".

Принимали - на "ура!"...

- Минск, один единственный вопрос: а почему вы без масок? - спросил певец в перерыве между песнями.

Зрители, по видимости, что-то отвечали, но каждый свое. Общего ответа певец не дождался.

Следующей была песня с символическим названием - "Странная".

Фото: Secret Service EA

Дальше - больше: "Берега", "Вспоминать".

После этой песни певец вновь пожаловался на жару.

- Мне пофиг, я снимаю, - неожиданно сказал он и сбросил пиджак, оставшись только в чёрных брюках.

Фанатки артиста этот поступок восприняли с завидным единодушием - вопли восторженного одобрения.

Правда, уже следующая песня - "Лей, не жалей" - очередная смена костюма: третий пиджак был лаковым и под "леопарда".

Фото: Secret Service EA

Певец - это вообще ему свойственно - много общался с залом. Так, в перерыве между песнями он поинтересовался эпидемиологической обстановкой в Беларуси и спросил зрителей:

- Кто из вас переболел " короной"?

Процентов 50 (на беглый взгляд), зрителей собравшихся на концерт в этот вечер подняли руки.

- А кто - не болел?

Рук тоже было не мало. Показалось, процентов 25-30. Видимо, остальные - воздержались.

Макс призвал всех к бдительности, сказал, что, по его мнению, мысль материальна и мыслить нужно позитивно.

Трудно с этим не согласиться.

Фото: Secret Service EA

На концерте было несколько премьер - песни и постановок номеров, их поклонники принимались снимать на камеры мобильных телефонов.

Атмосфера царила самая непринуждённая: лирические медленные треки сменяли те проверенные хиты, услышав которые усидеть невозможно.

Вообще концерт реально можно назвать шоу европейского уровня: сценография, динамический свет, "живой" задник сцены. И - балет артиста. О нем нельзя не сказать отдельно: работают настолько профессионально, слаженно. И что важно - с душой: любой жест, любая импровизация певца (который и сам, надо сказать, двигается отменно) мгновенно отыгрывалась артистками балета - они все редкостные фигуристые красавицы.

- Блин, столько людей пришло! Это все на меня? - риторически спрашивал у зала певец. - Ладно, давайте петь, хватит... "По секрету".

- А сейчас ваша любимая, хотя, нет, стоп! Связь! Попрыгайте все! Каждый! Я каждого вижу! - дважды приглашать было не нужно. - Во время песни - я скажу, когда - все прыгаем!

Фото: Secret Service EA

Песней был мегахит, который так ждала моя соседка - "Туманы".

Под нее плясали так!.. Не меньше, чем под следующую - "Подругу-ночь".

Фото: Secret Service EA

Жарко было всем: эмоции, драйв. Певцу достаточно было только взмахнуть рукой - в пляс пускались все.

- Спасибо, всем, Минск, все, что мог - спел. Спасибо, Минск, еще увидимся! - сказал артист, представив всех членов своей команды.

Свет погас, но публика не расходилась, зрители явно давали понять - без биса они певца не отпустят.

- Минск, вы здесь? Почему вы не идете домой? Вы хотите танцевать? Я - тоже! - раздался голос певца.

"Хочу танцевать" - стала тем самым бисом.

Фото: Secret Service EA

- Огромное спасибо, Минск, ну что, может, еще одну песню споем?

Понятно, что в этом вопросе все были единодушны – «за». Но одной песней, к радости поклонников, выступление на бис не ограничилось. Были еще и "Глаза - убийцы" - один из первых суперпопулярных треков певца.

Казалось, что эта жара не закончится - к радости публики.

- Спасибо, Минск! - певец постоянно благодарил публику. - Обещаю, что приеду к вам в третий раз, но уже - с новым альбомом, - пообещал Макс и ушел со сцены.

- Мы уже ждем, скучаем! - кричали девушки, сидевшие пару рядов за мной.

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