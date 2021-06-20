Если Россия займет в группе Евро-2020 второе место, то в 1/8 финала сыграет с Уэльсом

Италия одержала третью сухую победу на Евро-2020

Сегодня завершился предварительный этап чемпионата Европы в группе А. Cпециально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены + FreeBet. ЕВРО здесь с Parimatch.

Так вот, для того, чтобы занять первое место, Италии нельзя было проигрывать Уэльсу. И главный тренер Скуадры Адзурры Роберто Манчини был настолько уверен в своей команде, что дал отдохнуть лидерам, а по ходу игры выпустил на замену почти всех резервистов.

Правда, ко времени массовых замен итальянцы уверенно выигрывали 1:0 (на 39-й минуте гол забил полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина). Итог - 30-я подряд победа Италии во всех турнирах.

В параллельном матче Швейцария без проблем обыграла Турцию (3:1), которая пока претендует на титул главного разочарования турнира – три поражения, разница мячей – минус 7 (1:8). Голы у швейцарцев забивали Сеферович и Шакири (два).

В итоге Италия заняла первое место, выиграв все три матча с общим счетом 7:0. В 1/8 финала она сыграет либо с Украиной, либо с Австрией.

Второе место у сборной Уэльса. Валлийцы набрали столько же очков, что и Швейцария (по 4), но разница забитых и пропущенных мячей у них лучше.

Швейцария, вероятно, выйдет в плей-офф с третьего места.

Уэльс в 1/8 финала сыграет со второй командой группы В, где за эту позицию сражаются Россия, Дания и Финляндия.

Россияне сыграют 21 июня против Дании в Копенгагене. Ничья выводит Россию на второе место и соответственно на Уэльс. Скажем прямо: о таком сопернике как Уэльс, мечтает каждая сборная. Да и Уэльс, думается, будет не прочь сыграть с Россией. Обе сборные далеки от уровня фаворитов.

Напомним, что на Евро-2016 Уэльс разгромил Россию 3:0, а забивавшие тогда голы Бэйл и Рэмзи, играют и сейчас.