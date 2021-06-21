«Решила сфотографироваться в фонтане, получила удар током». Что известно о гибели 23-летней девушки в Докшицах

Сейчас этот фонтан в Докшицах отключен. Фото: Следственный комитет

Ночью 21 июня 22-летняя девушка погибла в фонтане, который расположен в центре Докшиц, напротив райисполкома. Очевидцы рассказали следователям, что она решила сфотографироваться в фонтане: девушка зашла в воду и получила удар током. Она скончалась еще до приезда медиков.

Сейчас фонтан отключен, подсветка в нем не работает. В Докшицах рассказывают, что этот фонтан открыли в городе больше 10 лет назад, за это время никаких ЧП, связанных с травмированием людей, местные жители не вспоминают.

Заместитель начальника энергогазинспекции по Витебской области Алексей Редьков говорит, что причины, по которым произошла трагедия в Докшицах, пока выясняют специалисты.

- Не знаю, как там вообще получилась электротравма, если она была. Перед началом сезона и вводом в эксплуатацию все фонтаны проходят проверку. Но от форс-мажоров никто не защищен. На освещение в фонтане идет небольшое напряжение, там стоит обычно понижающий трансформатор, - отметил Редьков. При этом специалист подчеркнул, что ему пока неизвестно, какое напряжение было в докшицком фонтане. - Я говорю по тем фонтанам, которые в Витебске стоят.

ОФИЦИАЛЬНО

– По данным следствия, ночью 21 июня 22-летняя девушка гуляла со своим знакомым в Докшицах. Она решила сфотографироваться в фонтане. Со слов очевидца, зайдя в воду, она получила удар током. До приезда медиков она скончалась на месте происшествия, - рассказала belta.by официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В ведомстве подчеркивают, что говорить о причине гибели девушки преждевременно, как и утверждать о том, что это было смертельное электротравмирование. Чтобы установить точную причину смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Электричество и подача воды в фонтане по требованию следователей отключены.

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В 2020 году в России 9-летняя школьница умерла после удара током в фонтане

Вероятнее всего, в Беларуси это первый случай гибели человека после удара током в фонтане - в открытых источниках информации о подобных происшествиях в нашей стране нет. Но такие трагедии были в России. В 2020 году в Волгоградской области 9-летняя девочка умерла от удара током в фонтане: как выяснилось во время расследования, электропроводка, расположенная в чаше фонтана, не была оснащена механической защитой, не было там и устройства автоматического отключения питания. Об этом сообщал СК по Волгоградской области.

Похожий случай произошел в 2012 году в Набережных Челнах России – тогда от удара током погиб 9-летний мальчик. В этом фонтане тоже не было устройства защитного отключения в цепи питания электронасосов, а незадолго до трагедии электромонтеры неправильно подключили электронасос.

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