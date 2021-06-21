Без турникетов и с пивом. Как в Украине на центральных площадях болеют за сборную на ЧЕ по футболу

На главной площади Чернигова транслировали футбол Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Украинцы снова собираются на майданах (площадях) своих городов. На этот раз - чтобы вместе болеть за свою национальную сборную по футболу, которая выступает на Чемпионате Европы по футболу. Как это было в Чернигове - посмотрел корреспондент белорусской «КП».

Дети уселись прямо на сцене Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Чернигов - ближайший к Беларуси небольшой областной центр. Здесь живет меньше 300 тыс. человек, и около тысячи из них собрались вечером 21 июня на центральной Красной площади - перед большим экраном, на котором транслировалась в прямом эфире игра сборных Украины и Австрии.

На площади собралось около тысячи человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Понедельник в стране был выходных днем - в честь православного праздника Святой Троицы. Поскольку «Троица» выпадает на воскресенье, выходной переносится на следующий рабочий день. Видимо, благодаря этому людей на площади было еще больше, чем в день предыдущего матча на ЧЕ.

Болельщикам предлагали свежие шашлыки, хот-доги Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

То, что сразу удивляет белоруса, - никаких ограждений на площади, турникетов, досмотра и пропускного режима. Да и вообще, в пределах прямой видимости - ни одного полицейского патруля. Лишь одна машина дорожной полиции стояла в стороне и контролировала автомобильный трафик.

Площадь заставили столиками Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Второе удивление - собравшиеся спокойно пили пиво на главной площади своего города. Почти у каждой компании были стаканы со свежим пивом, купленным здесь же. А многие принесли пенный напиток с собой - из магазинов.

А некоторые пришли со своими стульями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В торговых палатках продавали шашлыки, шаурму, жареную картошку, кофе, чай, а площадь заставили столиками и скамейками. Конечно, занять места успели не все, и большинство болели стоя, а многие пришли уже со своими столиками и стульями, разместившись на площади, как на пикнике.

На площади была и настоящая фанзона Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Прямо на сцене у экрана расселись дети. Ведущий разогревал болельщиков до начала матча и в перерыве, были здесь и местные футбольные фанаты: с фаерами и барабаном - как на стадионе.

- Україна - вперед! - периодически скандировала площадь. Атмосфера очень необычная - вроде как на стадионе, а на самом деле на площади. Водители, проезжавшие вокруг, притормаживали и спрашивали, какой счет.

Болели по-настоящему - будто на стадионе Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Этот матч украинская сборная проиграла с минимальным счетом - 0:1, однако боролась, и шансы на выход в следующий этап пока есть. Пусть и поражение, но собравшиеся после матча поблагодарили команду Андрея Шевченко.

Кстати, несмотря на эмоции, пиво, отсутствие контроля и полиции обошлось без каких-либо инцидентов.

Игрой болельщики были разочарованы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ